Bí kíp thanh nhiệt trước cái nóng 'đổ lửa' của gió Lào

Những ngày này, người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ đang vô cùng vất vả để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và gió Lào bỏng rát. Vậy làm gì để thanh nhiệt trước cái nóng “đổ lửa” dài ngày là vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này.

“Đặc sản” miền Trung khiến nhiều người dân ngao ngán

Đối với anh Hồ Quốc Huy (37 tuổi, Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) và những người nông dân khác thì đây là thời điểm vất vả nhất trong năm. Mỗi ngày, anh làm việc ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng, oi bức. Hành trang làm việc hàng ngày của anh không thể thiếu áo chống nắng, khăn mũ và quạt cầm tay.

“Đã là người con của xứ Nghệ thì phải quen với thời tiết khắc nghiệt nơi đây, nhưng do công việc phải phơi mặt ngoài trời cả ngày thì không thể tránh khỏi sự mệt mỏi và các vấn đề sức khỏe như mất nước, say nắng và kiệt sức. Tôi phải uống nước liên tục trong lúc làm việc nhưng chẳng thấm vào đâu. Tôi và các bà con trong vùng có những ngày phải tranh thủ ra đồng gặt lúa, đi bừa, phơi rơm từ 4h sáng để tránh nắng nóng.”

Theo chia sẻ, trước đây anh còn có thời gian đi đón con và về phụ vợ một số việc nhà. Bây giờ, trong những ngày nắng nóng anh phải vừa làm vừa nghỉ nên thời gian làm việc bị kéo dài mà năng suất thấp, khi về nhà cảm thấy trong người không còn sức làm gì chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi.

Bất ngờ tìm được bí kíp đối mặt gió Lào

Sau một trận say nắng phải nghỉ ở nhà vài ngày, anh được một người bạn sang thăm bệnh và “mách nhỏ” sử dụng TPBVSK Sủi thanh nhiệt Livecool. Khi lên mạng tìm hiểu thêm về thông tin của Livecool, anh biết được chính gia đình mình cũng đang tin dùng nhiều sản phẩm uy tín thuộc Công ty Nam Dược.

“Lúc đầu tôi nghĩ rằng chỉ cần uống các loại viên sủi Vitamin C là được. Nhưng theo tôi biết khi dùng nhiều sẽ làm dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng, rối loạn tiêu hóa,... Vậy nên khi biết được TPBVSK Livecool ngoài hàm lượng Vitamin C vừa đủ thì thành phần chính là sự kết hợp từ những loại thảo dược từ thiên nhiên. Mà Actiso, Rau má, Chanh, Linh chi đỏ thì quá quen thuộc với người dân trong việc thanh nhiệt cơ thể rồi thì quá an tâm lựa chọn.”

Sau khi dùng thử hai hộp, anh Huy thấy sức khỏe đã được cải thiện đáng kể. Anh chia sẻ rằng mình cũng là người thường xuyên bị nhiệt miệng do ăn uống không điều độ nên gây khó chịu và đau rát. Nhưng sau khi dùng TPBVSK Sủi thanh nhiệt Livecool, anh thấy chứng nhiệt miệng, nóng trong cũng không còn xuất hiện nữa.

“Bây giờ tôi dùng Livecool vị dưa gang hàng ngày rồi, sáng chiều cứ pha vào chai mang theo bên mình tiện lắm. Mà dạng sủi uống vào cảm thấy thanh mát cơ thể sảng khoái lắm luôn. Con trai tôi thì thích vị chua ngọt của chanh leo còn vợ thì trung thành với sự nhẹ nhàng của hương râu ngô thôi. Bà con làng xóm hỏi bí quyết làm việc cả ngày oi bức mà trông vẫn năng lượng dồi dào thì tôi phải mách dùng ngay Livecool.”

TPBVSK sủi thanh nhiệt Livecool có thành phần từ thảo dược với sự kết hợp từ Actiso, Dưa gang, Rau má, Linh chi đỏ, Chanh và Vitamin C với tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt cơ thể, giảm nhiệt miệng, nóng trong người… được Nam Dược nghiên cứu từ y học dân gian và sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP-WHO đặc biệt an toàn, lành tính.

Livecool là thương hiệu uy tín, đã có mặt trên thị trường gần 5 năm với các sản phẩm TPBVSK sủi thanh nhiệt hỗ trợ giảm nhiệt miệng, nóng trong, mệt mỏi. TPBVSK sủi thanh nhiệt Livecool nhận được sự đánh giá cao của người tiêu dùng, đạt “Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (Vietnam Value) và mới đây nhất là giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF)

