Bí kíp lựa chọn cửa cuốn phong thủy Austdoor

TP - Vừa ra mắt, các sản phẩm cửa cuốn phong thủy của Austdoor đang khiến người tiêu dùng quan tâm và thích thú tìm hiểu.

Theo đó, bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy Austdoor sẽ có 5 loại cửa ứng với 5 loại kích thước thuộc cung đẹp trong phong thủy như Hoạch Tài, Phát Đạt, Văn Chương, Thi Thơ, Đại Tài; với nhiều mẫu mã đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo mong muốn.

Phong thủy cửa chính, đón lộc vào nhà

Khoa học phong thuỷ trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc dựa trên sự hình thành, phát triển và các quy luật về tự nhiên, tập trung vào các yếu tố phương hướng, địa lý, kích thước... Những công trình tốt không chỉ đảm bảo sự tiện nghi, thẩm mỹ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia chủ; mà còn được thiết kế, xây dựng phù hợp với các điều kiện ngoại cảnh, bên cạnh đó, chính là sự hoà hợp với thiên nhiên trời đất, hợp với tuổi, mệnh... của gia chủ.

Khi đã xác định được vị trí, hướng cửa, thì kích thước cửa chính là một tiêu chí quan trọng trong phong thủy hiện đại. Chúng vừa quyết định yếu tố công năng, thẩm mỹ, vừa có ý nghĩa phong thủy của toàn bộ ngôi nhà; vì vậy cần có sự tính toán tỉ mỉ, cẩn thận trước khi lựa chọn số đo cửa để đảm bảo phù hợp, tương xứng với công trình.

Với tầm quan trọng đó, rất nhiều khách hàng hiện nay mong muốn lựa chọn các loại cửa phong thuỷ để mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình. Nếu trước đây, sản phẩm cửa cuốn chỉ được người dùng quan tâm lựa chọn về công nghệ hiện đại, an toàn, mẫu mã, màu sắc đẹp thì nay, kích thước phù hợp phong thuỷ, bản mệnh chủ nhà là một trong những tiêu chí quan trọng. Nắm bắt được xu hướng, Austdoor đã tiên phong nghiên cứu và giới thiệu tới khách hàng Bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy, không chỉ có nền tảng công nghệ thông minh, thẩm mỹ sẵn có mà còn mang đến những mẫu cửa thiết kế riêng với kích thước đẹp, đón tài lộc may mắn.

Nghênh phúc đón tài cùng Austdoor

Lấy cảm hứng từ chính nhu cầu của người dân Việt Nam và quan niệm phong thủy hiện đại, bộ sưu tập cửa cuốn lần này của Austdoor đã lựa chọn ra những kích thước cửa đẹp với số đo chuẩn theo phong thủy, với nhiều ý nghĩa may mắn khác nhau. Khi lắp đặt những cửa cuốn này, gia chủ cần xác định mong muốn của mình về gia đạo, tài lộc hay con cái… từ đó sẽ có những loại cửa phong thủy với kích thước phù hợp.

Nếu gia chủ mong muốn mọi sự hanh thông, con cái tấn tài danh thì cửa cuốn Đại Tài chính là lựa chọn phù hợp nhất.

Hay đối với những hộ kinh doanh mong muốn tài lộc, làm ăn phát đạt, tài lộc vào nhà thì cửa cuốn Phát Đạt là gợi ý sáng giá.

Còn đối với gia đình mong muốn con cái thông minh, hiếu học, gia đạo yên vui, cửa cuốn Văn Chương là lựa chọn phù hợp…

Để giúp cho khách hàng tiếp cận trực quan và dễ dàng hơn với bộ sưu tập mới, Austdoor cũng đã thiết kế các tài liệu bán hàng trực tuyến e-catalogue, hay các phiên bản giới thiệu sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Ai), công cụ hướng dẫn sử dụng thước Lỗ Ban 52,2cm phiên bản “online”…. Đây là những ứng dụng số hóa hiện đại mà thương hiệu này tích cực triển khai ứng dụng trong thời gian qua, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng.

Là thương hiệu cửa cuốn an toàn và thông minh hàng đầu Việt Nam, Austdoor luôn nỗ lực tìm hiểu, không ngừng nghiên cứu để tạo ra những bộ cửa cuốn thẩm mỹ hiện đại, sử dụng an toàn, an ninh hàng đầu Việt Nam. Bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy – Nghênh phúc đón tài lần này sẽ giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt hữu ích với các chủ đầu tư, hộ gia đình, kinh doanh chuẩn bị xây dựng công trình, nhà mới; mang may mắn, tài lộc, đặc biệt trong thời điểm Xuân Nhâm Dần 2022 đang tới gần.

Sản phẩm sẽ ra mắt trước tại thị trường phía Bắc, Trung trước khi cung ứng cho toàn quốc. Để sở hữu sản phẩm của Bộ sưu tập cửa cuốn phong thủy, vui lòng liên hệ Hotline 1900 6828, hoặc truy cập website: austdoor.com để tìm hiểu chi tiết.