Bí kíp đánh bay nỗi lo bọng mỡ mắt, hồi sinh đôi mắt tuổi 20

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” nhưng qua thời gian, đôi mắt cũng lão hoá với sự xuất hiện của bọng mỡ mắt kéo theo cả vùng mi mắt dưới nhăn nheo, chảy sệ, thâm quầng và mệt mỏi già nua.

Để lấy lại vẻ thanh xuân cho cả vùng mắt, kỹ thuật phẫu thuật tái cấu trúc mi mắt dưới R20 ra đời với không những với hàng loạt ưu điểm vượt trội so với bóc mỡ mắt thông thường mà còn không lo hốc mắt thâm , teo lõm sau khi bóc mỡ. Phương pháp giúp phụ nữ trẻ lại cả hàng chục năm tuổi xuân.

Chị Nguyễn Hạnh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, sau khi bước qua tuổi 35, do đặc thù áp lực công việc cao, thường xuyên sử dụng máy vi tính, ngủ ít mỗi ngày khiến đôi mắt của chị thâm quầng, mỡ mắt xuất hiện nhiều.

“Đôi mắt là ấn tượng đầu tiên khi gặp gỡ mọi người. Công việc thường xuyên tiếp xúc trao đổi với đối tác, bạn hàng nhưng đôi mắt lão hoá, da chùng, nhăn và thâm quầng, cảm giác mệt mỏi khiến tôi kém tự tin, có lần còn bị lầm tưởng tôi đã U50. Nhưng tôi không dám đi bóc mỡ mắt vì thấy mấy chị ở cùng cơ quan đã từng đi bóc mỡ mà chỉ có thời gian ngắn mí mắt dưới là già hơn, nhăn hơn, thâm hơn có chị còn bị mắt không nhắm được. May mắn, trong một lần được bạn bè giới thiệu, tôi biết đến kỹ thuật phẫu thuật tái cấu trúc mi mắt dưới R20, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo của tôi và lấy lại vẻ tự tin từ đôi mắt đẹp”, chị Hạnh chia sẻ.

Trước tới nay, bọng mỡ mắt lớn và các vấn đề kéo theo nó luôn là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ, là tác nhân khiến đôi mắt trông già nua và thiếu sức sống. Lớp mỡ thừa tích tụ ở mí mắt không chỉ khiến bạn có vẻ mệt mỏi mà còn già hơn so với tuổi. Nhưng điều đáng nói hơn là tình trạng mỡ thừa ở mí mắt cũng góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe “cửa sổ tâm hồn”. Một số nguyên nhân gây mỡ mắt như do tuổi tác, do không chăm sóc da , thói quen sinh hoạt ngồi quá lâu bên máy tính, ngủ dưới 8 tiếng/ngày, do di truyền… dẫn đến lão hoá da chùng kéo túi mỡ chảy xuống, tích nước cũng làm túi mỡ phồng to…

Để xử lý bọng mỡ mắt, phương pháp bóc mỡ mắt ra đời nhưng gặp một số nhược điểm. Một là, nếu bóc sạch bọng mỡ mắt thì chỉ sau vài tháng, da không còn lớp đệm mỡ nâng đỡ dẫn đến mắt bị trũng sâu hơn, quầng thâm càng rõ nét hơn, da nhăn nheo chảy nhão. Thậm chí có người sau khi bóc mọng mỡ mắt còn bị ngửa mí vì lúc bóc mỡ cắt da thừa quá nhiều làm cho mắt không nhắn kín được, nước mắt chảy liên tục, viêm bờ mi, đau mắt khi ra gió….

Hai là, nếu bóc mỡ ít thì có thể sau 1-2 năm bọng mỡ lại phồng to trở lại dẫn đến việc phải đi bóc mỡ lại.

Thấu hiểu được nỗi lòng ấy của chị em, dịch vụ phẫu thuật tái cấu trúc mi mắt dưới R20 ra đời giúp chị em lấy lại vẻ đẹp của đôi mắt, giúp phái đẹp tự tin hơn vào vẻ đẹp của chính mình.

Tiến sĩ, Bác sĩ Thái Duy Quang - Giám đốc chuyên môn của Viện thẩm mỹ Sáng tạo sắc đẹp Anveé – phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Anvee cho biết, mỡ dưới da là vô cùng quý giá nên cần cố gắng tối ưu việc bảo tồn mỡ.

Sau nhiều năm nghiên cứu, học hỏi tại Hàn Quốc, Phẫu thuật Tái cấu trúc mi mắt dưới R20 đã được Tiến sĩ bác sĩ Thái Duy Quang trực tiếp chuyển giao từ Hàn quốc về phòng khám PTTM Anvee làm thay đổi toàn bộ phương pháp bóc mỡ mắt thông thường. Phẫu thuật R20 hoàn toàn không bóc bỏ mỡ mắt mà tái cấu trúc dàn phẳng những lớp mỡ thừa đó ra làm làm phẳng bọng mỡ, làm đầy phần rãnh lệ để mắt không bị tình trạng quầng thâm, đồng thời gia cố các vùng cơ giúp cho các lớp mỡ đó phẳng phiu, căng phẳng vĩnh viễn, không lo tái phát. Lớp mỡ đệm cũng sẽ nuôi dưỡng vùng da mi dưới được săn chắc, tươi hồng và mịn màng hơn.

Sau khi phẫu thuật tái cấu trúc mi dưới R20, mọi người sẽ xóa tan vùng mỡ bọng mắt mà không cần bóc bỏ đi, không lo tái phát, giúp đôi mắt có chiều sâu và căng phẳng vĩnh viễn.

Phẫu thuật Tái cấu trúc mi mắt dưới R20 là phương pháp hàng đầu, toàn diện chỉ với 1 lần tiểu phẫu mà có thể giải quyết được 5 vấn đề của mí mắt dưới:

1. Đánh bay bọng mỡ mà vẫn bảo tồn được mỡ dưới mắt.

2. Xóa tan nếp nhăn chân chim

3. Làm đầy rãnh lệ không còn đường viền hốc mắt.

4. Nâng cơ mi má (căng da bán phần tầng giữa mặt)

5. Xóa quầng thâm quanh hốc mắt

Phòng khám Anvee là cơ sở duy nhất cam kết bảo hành 05 năm không tái phát bọng mỡ (hiệu quả được vĩnh viễn), chị em chỉ cần 1 lần phẫu thuật R20 thì không còn lo phải tái phẫu thuật cắt bọng mỡ hoặc phải phải lo đi tiêm filer, cấy mỡ , cấy chỉ làm đầy lại hốc mắt do bị bóc hết mỡ,….

Phẫu thuật Tái cấu trúc mi mắt R20 tái cấu trúc lại vùng mỡ thừa để "hồi sinh" lại những đôi mắt già nua chỉ trong 1 lần duy nhất - rút ngắn thời gian, tiểu phẫu nhẹ nhàng mà vẫn hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên R20 là kỹ thuật vi phẫu tiên tiến, tinh xảo và yêu cầu trình độ cao, được đào tạo bài bản, nhiều năm kinh nghiệm từ tay nghề của đội ngũ bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Theo chị Nguyễn Thu Hương – giám đốc điều hành của Viện thẩm mỹ Sáng tạo sắc đẹp Anvee: Anveé luôn tiên phong trong công nghệ hỗ trợ điều trị các vấn đề về mắt. Đặc biệt, đội ngũ Bác sĩ Anveé hơn 10 năm kinh nghiệm được đào tạo tại Hàn quốc đã sở hữu riêng bí quyết Phẫu thuật Tái cấu trúc mi mắt dưới R20.

