Bi kịch mới của Britney Spears

TPO - Gần đây, Britney Spears than vãn trên mạng xã hội rằng cô không hài lòng với cách con trai kể về mình trên sóng truyền hình. Sau khi thoát khỏi quyền giám hộ, nữ ca sĩ vẫn vướng vào bi kịch gia đình.

Sau 13 năm thoát khỏi quyền giám hộ, Britney Spears vẫn chưa thực sự bình yên. Gia đình là yếu tố tác động nhiều nhất đến nữ ca sĩ. Gần đây, ngôi sao nhạc pop đăng lên trang cá nhân đoạn băng ghi âm nói về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Sau nhiều năm sống dưới quyền giám hộ, cô mong muốn được chữa lành tâm lý.

Trong đoạn ghi âm, giọng ca Toxic nói cô rất buồn và tức giận khi con trai thứ Jayden James (16 tuổi) nói những điều không hay về mẹ trong cuộc phỏng vấn của ITV.

Trong buổi trò chuyện đầu tháng 9, James nói cậu không ghét mẹ nhưng hiện tại không thể gặp lại nữ ca sĩ: "Mối quan hệ này có thể hàn gắn nhưng con cần thời gian và phải nỗ lực nhiều. Tôi chỉ gặp mẹ vào ngày mẹ thực sự ổn".

Ngoài ra, con trai của ngôi sao nhạc pop cũng không hài lòng với việc mẹ mình thường xuyên nói xấu ông ngoại trên sóng truyền hình. "Tôi nghĩ ông chỉ muốn làm tốt vai trò người cha và không đáng bị bêu xấu trên mạng xã hội", cậu nói thêm.

Với những gì con trai chia sẻ, Spears nói cô sẽ không gặp lại các con của mình cho đến khi cô cảm giác được hai con trân trọng. "Mẹ xin lỗi nếu từng làm tổn thương các con. Mẹ biết con đã chặn tài khoản của mẹ nhưng mẹ vẫn nói. Mừng sinh nhật sớm các con. Mẹ hạnh phúc khi có con trong đời", ngôi sao nhạc pop chia sẻ.

Không chỉ gặp rắc rối với con trai, Britney Spears hiện bất hòa với gia đình. Cuộc chiến pháp lý giữa cô và cha ruột vẫn tiếp diễn. Cô đồng thời chỉ trích mẹ là người giả tạo, lạm dụng cô từ nhỏ và khiến cô tổn thương.

Ngoài ra, giọng ca Criminal cũng thấy bất bình sau khi em gái ra mắt hồi ký Things I Should Have Said. Cô tức giận khi nghe em mình kể xấu, cuối cùng không mời cha mẹ, em gái đến dự tiệc cưới với Sam Asghari.

Ngoài chuyện gia đình, Britney Spears còn đau khổ vì sảy thai. Sau khi thoát khỏi quyền giám hộ và ngừng uống thuốc tránh thai, cô vui mừng vì sắp có con với người yêu kém tuổi. Nhưng chỉ ít tháng sau, cô thông báo tin sảy thai trên mạng xã hội.

Hiện tại, Britney Spears bắt đầu trở lại đường đua âm nhạc. Ca khúc mới Hold me closer gặt hái nhiều thành tích. Elton John - ngôi sao hợp tác với Spears - khen nữ ca sĩ có đam mê, khát khao trở lại đường đua âm nhạc. Song, ngôi sao nhạc pop thông báo cô sẽ không biểu diễn trực tiếp vì từng chấn thương nặng.