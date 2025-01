Bi kịch của bạn thân Hieuthuhai

TPO - Sự nâng đỡ của các thành viên trong tổ đội Gerdnang giúp Manbo được hiện diện ở nhiều chương trình lớn. Song, chính vì Hieuthuhai quá nổi bật, các fan so sánh và miệt thị Manbo.

Khi Rap Việt mùa 4 đang lên sóng, Manbo bị một bộ phận khán giả công kích vô tội vạ. Thành viên của Gerdnang bị nhận định là "gà nhà" của game show, được ưu ái vào chung kết. Có thêm một loạt lý do từ "trên trời rơi xuống" khiến Manbo thành đề tài bị công kích như nam rapper không rap hay, đa tài như Hieuthuhai, hoặc là Manbo chỉ dựa dẫm vào những người anh em.

Sự chỉ trích nhắm vào Manbo lên tới đỉnh điểm khi nam rapper nhận giải thưởng Quý quân Rap Việt mùa 4 (về thứ 3). Khán giả coi rẻ vị trí của Manbo ở Rap Việt, cho rằng thành công đạt được phần lớn nhờ lá phiếu bình chọn từ các fan của Hieuthuhai và Hurrykng.

Chưa dừng lại, sau Rap Việt mùa 4, Manbo hứng thêm làn sóng chỉ trích khác, còn nặng nề và độc hại hơn.

Phía sau các sân khấu bùng nổ

Sau Rap Việt mùa 4, Manbo nằm trong nhóm thí sinh chạy show tích cực. Chính vì liên tục hứng chỉ trích, cái tên Manbo vẫn hot, có độ nhận diện cao so với đồng nghiệp ở Rap Việt. Mặt khác, nam rapper chạy show tích cực là nhờ độ hot của cái tên Gerdnang. Hai tháng qua, Gerdnang đổ bộ ở loạt sân khấu. Gần nhất, Manbo diễn cùng Hieuthuhai ở countdown show 2025 tại Hà Nội.

Tại countdown show 2025, Manbo cùng Hieuthuhai trình diễn ca khúc Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Hai rapper xuất hiện với sự tương phản. Hieuthuhai diện nguyên set đồ trắng, sáng sân khấu, trong khi Manbo chọn trang phục tối màu hơn.

Từ một đoạn video về màn trình diễn của 2 rapper, đăng tải trên TikTok, nhiều khán giả nhảy vào so sánh, lấy Hieuthuhai làm thước đo để miệt thị ngoại hình Manbo. Trong đó, có những bình luận độc hại, đả kích nặng nề kiểu như "Hieuthuhai và cái bóng của cậu ấy trên sân khấu", hay "Hieuthuhai đưa Manbo lên sân khấu để làm nền cho mình".

Trước đó, ở sân khấu Genfest 2024, Manbo đã bị một bộ phận khán giả đả kích khi diễn cùng Hieuthuhai và Hurrykng. Tinh thần đưa nhau đi lên của tổ đội Gerdnang là bệ phóng để Manbo có cơ hội đứng trên nhiều sân khấu lớn trong vài năm qua. Song, chính vì sức ảnh hưởng quá lớn từ các đồng đội, Manbo bị lọt thỏm, hứng chỉ trích dù nam rapper không làm điều gì sai trái.

Sự tiêu cực nhắm vào Manbo đã duy trì một thời gian dài, từ khi nam rapper bước ra sân khấu Rap Việt. Nhiều khán giả không chỉ chỉ trích Manbo, mà xem rapper này như một trò giễu cợt, như "rapper trưởng thôn". Vậy nên, bất cứ hoàn cảnh nào, Manbo cũng thành trò đùa trong mắt một bộ phận khán giả, đẩy rapper vào bi kịch mà chỉ anh mới gặp phải trong những rapper Việt.

Nỗi khổ của Manbo

Tại Rap Việt mùa 4, Manbo thẳng thắn thừa nhận chịu áp lực nặng nề khi là thành viên của Gerdnang. Anh nói: "Lúc này, Gerdnang đang trên đà vươn lên top 1. Với thành công của các anh em trong nhóm, bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn để bắt kịp. Đôi lúc mình cảm thấy lạc lõng, không biết làm gì".

Thực tế, sự "toxic" cộng đồng mạng nhắm vào Manbo đã tồn tại nhiều năm trời. Bắt đầu từ câu chuyện Manbo, Hieuthuhai và Hurrykng từng ở cùng một vị trí khi tất cả hoạt động từ underground rap. Sau đó, Hieuthuhai và Hurrykng phát triển đột phá, thành những hiện tượng mạng xã hội nhờ tham gia game show. Trong khi đó, Manbo lạc lõng trước sự nổi tiếng ngày càng lớn của Hieuthuhai và Hurrykng.

Hieuthuhai thành công sớm hơn cả. Một tay Hieuthuhai trợ giúp Hurrykng nổi tiếng. Sau đó, Hieuthuhai và Hurrykng nâng đỡ Manbo. Sự đoàn kết giúp Gerdnang thành tổ đội độc nhất. Trước Gerdnang, rap Việt có nhiều tổ đội đình đám khác. Song, vấn đề chung của các tổ đội là luôn có những thành viên bứt phá vượt trội, dẫn đến cán cân chênh lệch và dần dần, các thành viên rẽ hướng khác biệt.

Trong khi đó, Gerdnang tìm mọi cách để cân bằng các mảnh ghép, từ sự hy sinh của Hieuthuhai. Để rồi, hiện tại tất cả thành viên Gerdnang đều có danh tiếng, được mời diễn cùng trên một loạt sân khấu. Vấn đề duy nhất của Gerdnang là mảnh ghép Manbo hiện chưa phát triển sự nghiệp nhanh như các thành viên còn lại.

Phía sau những lời chỉ trích, có ý kiến từ khán giả nhận định Manbo may mắn khi là đồng đội của Hieuthuhai và Hurrykng, những người bất chấp tất cả để ủng hộ và nâng đỡ đồng đội. Hai năm trước, Hurrykng từng trong tình cảnh tương tự, với sự mặc cảm khi xuất hiện cùng một Hieuthuhai đã quá nổi tiếng. Song, Hurrykng thay đổi ngoại hình, nâng cấp màu sắc âm nhạc và cá tính để gặt hái thành công từ Rap Việt mùa 3 và Anh trai say hi.

Các khán giả cho rằng Manbo phải thay đổi tương tự Hurrykng, trước mắt là ngoại hình và thần thái. Sự tự ti của Manbo thể hiện rõ trong lần đứng chung sân khấu với Hieuthuhai ở countdown show 2025, khi cử chỉ dè dặt và hoàn toàn bị động trên sân khấu so với người bạn thân.

Trong giới rap/hip hop Việt, cái tên Manbo đã hiện diện từ lâu. Ở bản hit Cua - một bước ngoặt giúp Hieuthuhai nổi lên - Hieuthuhai thậm chí gọi tên Manbo trước mình ngay ở câu rap mở đầu. Sau chừng ấy năm, thứ Manbo thiếu vẫn là một bản hit solo để tách biệt sự nghiệp cá nhân khỏi Gerdnang.

Anh có cơ hội ghi dấu ấn trên sân khấu Rap Việt mùa 4. Song, ngoại trừ tiết mục mở đầu tạo ấn tượng khá tốt, càng về sau Manbo chìm dần vì chất rap chưa đột phá và thiếu tính catchy.