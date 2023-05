Bị hàng xóm chém gục khi đang tập thể dục

TPO - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay 1.025.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 24.000 em so với năm ngoái.

TPO - Sáng 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Võ Thanh Kiệt (sinh năm 2005) về hành vi “Giết người” và Lưu Nhật Huy (sinh năm 2004) về hành vi “Che giấu tội phạm”, cả 2 đối tượng cùng trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.