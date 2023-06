Bị cảnh sát bắt vì ‘tấn công’ Messi, fan Trung Quốc vẫn cười tươi

TPO - Một hình ảnh hot đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, đó là cảnh một CĐV trẻ tuổi cười tươi trên đường bị khiêng ra khỏi sân vì 'tấn công' Messi.

Những hình ảnh đáng nhớ nhất về trận giao hữu giữa Argentina và Australia ở Bắc Kinh vào tối 15/6 không hẳn đến từ sân bóng. Các CĐV Trung Quốc cũng góp phần tạo nên những gam màu mới lạ cho trận giao hữu này.

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng vì được tổ chức ở Trung Quốc, nơi có lực lượng CĐV hùng hậu của Messi nên sức hút đã lên tới đỉnh điểm. Trước trận đấu hàng tiếng đồng hồ, các nhóm fan Messi đã hát hò huyên náo bên ngoài sân Công Nhân. Họ đồng thanh hô vang tên của siêu sao Argentina.

Và khi trận đấu diễn ra được 79 giây, Messi càng khiến các fan trên sân điên rồ vì anh. Từ rìa vòng cấm, anh tung cú cứa lòng hiểm góc găm bóng vào góc chữ A, thủ thành Ryan bên phía Australia không có cơ hội nào.

Đây là bàn thắng sớm nhất trong sự nghiệp huy hoàng của Messi, nơi anh đã ghi gần 1 nghìn bàn thắng. Và pha tỏa sáng này cũng khuấy động thêm không khí nóng bỏng tại sân Công Nhân.

Khi hiệp 2 trận đấu diễn ra, một CĐV đã đánh liều chạy xuống sân. CĐV trẻ tuổi này vượt qua những lớp bảo vệ của lực lượng an ninh và tiếp cận thần tượng. Anh cố gắng ôm lấy Messi nhưng chỉ chạm được vào người cầu thủ này. Sau đó, lực lượng an ninh lập tức can thiệp, đưa "kẻ lạ mặt" ra khỏi sân.

Dường như biết trước được kết cục nên CĐV này cười rất tươi trên đường bị “bế” khỏi sân bóng. Không rõ sau hành động bồng bột trên, anh có phải nhận án phạt nào không nhưng có lẽ anh cũng sẵn sàng. Bởi sẽ khó có cơ hội cho anh để lần thứ hai trong đời được ở gần thần tượng đến thế.