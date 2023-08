Bệnh viện tiên phong đưa kỹ thuật ESD trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa ở khu vực Tây Nguyên

Đội ngũ bác sĩ nội soi được đào tạo bài bản, trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) là đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên triển khai kỹ thuật ESD trong điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm. Nhiều bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa ở các tỉnh này đã được điều trị thành công, giúp họ vượt qua căn bệnh quái ác một cách nhẹ nhàng.

Bệnh nhân N.N.C (65 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào viện với tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hạ vị kèm rối loạn tiêu hóa, đi đại tiện kèm máu tươi. Trước đó bệnh nhân đã đến khám tại cơ sở y tế khác của tỉnh Đắk Lắk với chẩn đoán nghi ngờ tổn thương ung thư đại tràng.

Sau đó ông C đến BUH, tại đây, các bác sĩ nội soi trong quá trình thăm dò đã phát hiện khối u lan rộng bên (LST) với kích thước khoảng 25mm, bác sĩ tiến hành sinh thiết làm giải phẫu bệnh có kết quả một u tuyến nhánh loạn sản độ thấp. Qua hội chẩn và đánh giá tình trạng tổn thương, các bác sĩ quyết định điều trị cho người bệnh bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD).

Điều may mắn là giai đoạn này các tổn thương còn khu trú ở lớp niêm mạc, thông qua ESD các bác sĩ sẽ cắt tách các tổn thương này, để lại lớp cơ của ống tiêu hóa mà không cần phải cắt bỏ một đoạn ruột, bảo tồn đường tiêu hóa.

Ekip đã thực hiện nội soi can thiệp cắt tách toàn bộ tổn thương ung thư sớm trực tràng cho người bệnh an toàn và thuận lợi sau hơn một giờ đồng hồ. Tổn thương sau khi cắt được làm làm xét nghiệm giải phẫu bệnh để đánh giá lại ranh giới rìa tổn thương, mức độ xâm lấn của ung thư.

Ông C chia sẻ “Sau nội soi can thiệp tôi cảm thấy rất khỏe, không cảm thấy đau đớn, khó chịu. Không phải tiến hành phẫu thuật và phục hồi sức khỏe nhanh như thế này tôi rất vui mừng. Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, được bác sĩ tận tình hỗ trợ về thiết bị để giảm chi phí điều trị. Tôi thật sự cảm ơn các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Vượng đã tận tình điều trị, chăm sóc cho tôi”, bệnh nhân C chia sẻ.

ThS.BSCKI. Nguyễn Đức Vượng – phụ trách Đơn vị nội soi BUH cho biết, ESD là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa. Người bệnh có thể khỏi bệnh hoàn toàn, sinh hoạt sinh thường sau 24h can thiệp. Đặc biệt, BHYT chấp nhận chi trả kỹ thuật này, giúp người bệnh có cơ hội điều trị với chi phí hợp lý.

Theo ThS.BSCKI. Nguyễn Đức Vượng, đa số người bệnh ung thư đường tiêu hóa đến thăm khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, tế bào ung thư xâm lấn, di căn đến nhiều cơ quan trong cơ thể, không còn khả năng can thiệp ESD. Bệnh nhân thường phải trải qua phẫu thuật cắt đoạn dạ dày, kết hợp điều trị hóa chất hoặc xạ trị rất tốn kém, chất lượng cuộc sống bị giảm đáng kể. Trong khi đó, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm có thể can thiệp bằng ESD.

Bệnh nhân B.V.H (nam, 53 tuổi, H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk) đến BUH để kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ. Bệnh nhân H may mắn được phát hiện sớm bệnh tiền ung thư dạ dày và được điều trị triệt căn bằng phương pháp can thiệp tối thiểu nội soi cắt hớt niêm mạc dạ dày. Chỉ sau 24 giờ sau can thiệp, bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Ông H cho biết, trước đây sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng bệnh. May mắn, đi khám, bệnh được phát hiện sớm, và điều trị bằng kỹ thuật này, hồi phục sức khỏe nhanh chóng, qua đó rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí điều trị. Đặc biệt sự tận tình của các y bác sĩ.

ThS.BSCKI. Nguyễn Đức Vượng chia sẻ: “Tôi từng nội soi cho rất nhiều bệnh nhân ở giai đoạn muộn không thể can thiệp qua nội soi, đó là điều vô cùng đáng tiếc. Sau đó bệnh nhân đã phải trải qua một cuộc đại phẫu cắt bỏ đoạn ống tiêu hóa, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống và kinh tế”.

ThS.BSCKI. Nguyễn Đức Vượng khuyến khích mọi người nên chủ động tìm hiểu các phương pháp tầm soát sức khỏe và thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

ESD được đánh giá là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ nội soi phải có kinh nghiệm và tỉ mỉ, chính xác trong từng thao tác. Hiện tại, BUH là đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên triển khai được kỹ thuật ESD trong điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm nhờ có đội ngũ bác sĩ nội soi được đào tạo bài bản, trang thiết bị hiện đại hỗ trợ.