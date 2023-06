Bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí

TPO - Tại buổi tọa đàm về truyền thông y tế ngày 14/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết đang tham mưu cho Chính phủ để ban hành quyết định chuyển COVID-19 sang bệnh nhóm B trong tháng 6 này.

Bộ Y tế cho biết căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam và theo khuyến cáo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế đã đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B với 3 lí do. Cụ thể, WHO cho rằng SARS-CoV-2 vẫn là virus có tốc độ lây truyền nhanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số ca mắc và tỉ lệ tử vong giảm mạnh, tương đương hoặc thấp hơn tỉ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B trong 5 năm gần đây như: Sốt xuất huyết, sốt rét, bạch hầu, ho gà… Đồng thời đã xác định rõ tác nhân gây bệnh COVID-19 là virus SARS-CoV-2 và bệnh COVID-19 hiện nay đáp ứng các tiêu chí thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Ông Hà Anh Đức, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết Bộ sẽ hoàn thiện Kế hoạch kiểm soát, quản lí bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025; hoàn thiện Hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 phù hợp tình hình các địa phương…

Trước đó, ngày 3/6, tại phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã thống nhất đủ điều kiện chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết khi chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B người dân sẽ không được điều trị miễn phí. Người có bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được BHYT thanh toán. "Phương thức điều trị sẽ vẫn được thực hiện như thời gian qua, tuy nhiên người mắc COVID-19 sẽ cùng chi trả với BHYT theo quy định", Thứ trưởng Hương nói.

Trước đây, khi COVID-19 được xác định là bệnh truyền nhiễm nhóm A, người dân sẽ được chi trả, miễn phí toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, COVID-19 sẽ được thanh quyết toán như các bệnh thông thường khác, trong đó người điều trị sẽ được BHYT thanh toán một số chi phí theo quy định.

Hiện Bộ Y tế đang cùng các bộ, ngành chỉnh sửa quy định về giám sát chuyên môn để kí ban hành khi Thủ tướng kí quyết định chính thức chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B.

Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2023 đến đầu tháng 6, số ca mắc giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với 2022. Cả nước ghi nhận 20 ca tử vong do COVID-19, tỉ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%). "Tỉ lệ người bệnh COVID-19 nhập viện thấp hơn, tỉ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B" - Bộ Y tế nhận định.

Đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 226 triệu liều vắc xin COVID-19. Tỉ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới và tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới.

Ông Hà Anh Đức, Chánh văn phòng Bộ Y tế, cho biết tới đây Bộ Y tế sẽ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay; hoàn thiện hướng dẫn triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19; lồng ghép giám sát COVID-19 vào hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp... Bộ Y tế cũng đề nghị địa phương rà soát tình hình dịch tại địa phương và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.