Bầy rận mu 'lạc chỗ' ký sinh trên mí mắt người phụ nữ

TPO - Người phụ nữ đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng quanh mí mắt bị ngứa, sưng đỏ. Dưới kính hiển vi, các bác sĩ phát hiện bầy rận mu đang ký sinh trên mí mắt, đẻ trứng chi chít lên lông mi người bệnh.

Trường hợp hi hữu trên là nữ bệnh nhân K.L. (51 tuổi, ngụ tại Long An) vừa được Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An tiếp nhận, điều trị.

Ngày 27/5, thông tin từ bệnh viện cho biết, bà L. đến khám với tình trạng ngứa vùng quanh mí mắt, bờ mí sưng đỏ. Tình trạng ngứa mí ngày càng nặng hơn, gây khó chịu, đặc biệt là vào ban đêm, bệnh nhân có cảm giác nặng mí mắt.

Các bác sĩ đã tiến hành soi mắt bệnh nhân dưới kính hiển vi và bất ngờ phát hiện dưới lớp vảy mí mắt có rất nhiều rận mu bám chi chít. Trên lông mi, rận đã đẻ trứng thành chuỗi.

Các bác sĩ đã gắp ra hàng chục con rận bám chặt vào mí mắt bệnh nhân, đồng thời xử lý trứng rận trên lông mi. Để loại bỏ triệt để bầy rận và trứng rận đã đẻ, các bác sĩ buộc phải cạo hết toàn bộ lông mi của người bệnh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cho biết rận mu hay còn gọi là rận lông mu, rận bẹn được truyền qua tiếp xúc cơ thể, như hôn, quan hệ tình dục hoặc các tiếp xúc trực tiếp từ người bệnh sang người lành. Bên cạnh đó, rận mu cũng có thể lây qua chăn, chiếu, mùng mền, quần áo, khăn tắm khi dùng chung.

Loài rận này có tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh, gây khó chịu và nguy cơ viêm nhiễm vùng bị ký sinh, giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh, cũng như lây cho những người xung quanh. Bác sĩ khuyến cáo, nếu có triệu chứng ngứa ngáy, khó chịu ở mắt, bộ phận sinh dục, hậu môn, nách, bệnh nhân cần đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời.