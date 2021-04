Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã tham ô tiền hỗ trợ lụt bão

TPO - Ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam) được xác định có liên quan đến đường dây sản xuất 2,7 triệu lít xăng giả.

