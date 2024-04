Bắt nhóm nghi can người nước ngoài cướp cửa hàng điện thoại ở Nha Trang

TPO - Sau 4 ngày truy tìm, Công an TP Nha Trang đã bắt được nhóm nghi can người nước ngoài gây ra vụ cướp manh động tại cửa hàng điện thoại Hoàng Hà Mobile, ở đường 2/4, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 27/4, Công an TP Nha Trang cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy bắt thành công 3 nghi can người nước ngoài gây ra vụ cướp manh động tại cửa hàng điện thoại Hoàng Hà Mobile, ở đường 2/4, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, 3 nghi can bị bắt giữ đều là đàn ông ngoài 40 tuổi, trong đó có 2 nghi can mang quốc tịch Nga và 1 nghi can mang quốc tịch Ukraine. Nhóm nghi can bị bắt giữ khi đang trốn ở khách sạn nằm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng hơn 1h sáng 22/4, nhóm nghi can trên đã dùng công cụ mở được chiếc cửa cuốn sau đó đột nhập vào cửa hàng điện thoại Hoàng Hà Mobile nằm trên đường 2/4, thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Các đối tượng đã đánh và dùng băng dính trói nhân viên bảo vệ sau đó lục soát cướp đi 66 điện thoại smartphone các thương hiệu Iphone, Xaomi, samsung, 5 máy tính bảng SamSung và 14 tai nghe đều là hàng mới, chưa sử dụng.

Đến trưa ngày 25/4, tổ trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang đã bắt giữ được 3 nghi can khi chúng đang trốn tại một khách sạn ở thành phố Vũng Tàu. Quá trình bắt giữ, lực lượng công an còn thu giữ được 38 điện thoại Smartphone, 2 máy tính bảng, 2 tai nghe, 1 chiếc xe máy cùng một số thiết bị điện tử, dụng cụ mở khóa đa năng. Bước đầu nhóm nghi can đã thừa nhận hành vi ngang nhiên cướp tại cửa hàng điện thoại Hoàng Hà Mobile.

Vụ việc hiện đang được Công an TP Nha Trang chuyển cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà tập trung điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.