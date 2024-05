Bắt nguyên kế toán trưởng trung tâm y tế ở An Giang

TPO - Bà Hoàng Thị Nga đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định kế toán, tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám chữa bệnh… để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên 858 triệu đồng.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Hoàng Thị Nga (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, kiêm Kế toán trưởng của Trung tâm Y tế huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn năm 2018 - 2019, bà Nga đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới làm trái quy định kế toán; tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám chữa bệnh… để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên 858 triệu đồng.

Ngày 1/2/2021, Sở Y tế An Giang tiến hành kiểm tra đã phát hiện vi phạm trên. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Sở Y tế An Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh An Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.