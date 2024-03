Bắt nguyên giám đốc ban quản lý dự án ở An Giang

TPO - Ông Nguyễn Văn Du - nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Du (sinh năm 1968, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), về tội danh “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình công tác và giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, ông Du đã phê duyệt dự toán các gói thầu không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, kết luận Thanh tra tỉnh An Giang đã chỉ rõ, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang chỉ định thầu cho Công ty Nam Hào Kiệt không đảm bảo về năng lực, kinh nghiệm thực hiện 3 gói thầu sai quy định, gồm: Gói thầu số 10 và số 11 - Dự án Kè Quốc Thái, gói thầu số 11 - Dự án Xử lý sạt lở Vĩnh Thạnh Trung và Bình Mỹ.

Quá trình thực hiện 3 gói thầu, Ban Quản lý Dự án trên, đơn vị thi công (Công ty Nam Hào Kiệt và Công ty Cầu đường 10) và các đơn vị tư vấn đã vi phạm các quy định về lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán; nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định, với tổng số tiền sai phạm hơn 11,4 tỷ đồng.

Trong đó, sai phạm về áp dụng định mức hao phí vật liệu cát hệ số 1,22 (tạm tính) hơn 6 tỷ đồng; Thi công đoạn chuyển tiếp phía thượng lưu hơn 880 triệu đồng; Không thực hiện lặn kiểm tra sau khi thả bao tải cát dưới nước hơn 4,5 tỷ đồng…

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi trên 4,5 tỷ đồng và làm rõ số tiền hơn 6,9 tỷ đồng từ áp dụng định mức hao phí vật liệu cát và thi công đắp bao tải cát dưới nước. Đặc biệt, cơ quan thanh tra đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý một số nội dung liên quan đến một số gói thầu, trong đó có việc Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang chỉ định thầu đối với 3 gói thầu cho Cty Nam Hào Kiệt không đúng quy định.