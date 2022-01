Bật mí loại kem xóa mờ sẹo hiệu quả mang tên Actiscar

Kem xóa mờ sẹo Actiscar là một trong những sản phẩm chăm sóc da được mọi người tin tưởng sử dụng.

Theo ước tính, mỗi năm trên thế giới ghi nhận thêm trên dưới 100 triệu bệnh nhân có những vết sẹo khác nhau. Một số trường hợp bị sẹo do tai nạn, phẫu thuật hay những thương tổn trên da. Trong đó 70% trường hợp xảy ra với trẻ em, để lại những vết sẹo dai dẳng theo năm tháng.

Nhìn chung, sẹo gây ra nhiều bất tiện cho bệnh nhân, đặc biệt là về yếu tố thẩm mỹ. Nó làm mất tự tin và ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, nhất là khi sẹo xuất hiện ở những vị trí "mặt tiền" như mặt, tay, chân,…

Làm mờ sẹo cần một quá trình tưởng dễ mà khó

Sẹo là kết quả của quá trình hình thành mô sợi thay thế cho vùng da bị tổn thương. Nó là hệ quả của quá trình tự chữa lành sau khi da gặp những thương tổn bởi chấn thương vật lý hay từ quá trình điều trị bệnh. Sẹo trên da bao gồm rất nhiều kiểu hình lâm sàng từ sẹo nhăn bình thường cho đến sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo phì đại, sẹo co rút… Những vết sẹo bất thường có thể gây ra cảm giác khó chịu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người mang vết sẹo. Đòi hỏi phải có biện pháp làm mờ sẹo hiệu quả để khôi phục làn da láng mịn lẫn sự tự tin lúc ban đầu.

Với tiến bộ của y học thế giới, các chị em có thể an tâm tìm cho mình một phương pháp điều trị sẹo phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện thời gian và kinh phí. Có rất nhiều phương pháp điều trị như mổ phẫu thuật, can thiệp bằng cách tiêm chất vào vết sẹo…Các phương pháp này tuy mang lại hiệu quả nhanh nhưng lại khá tốn kém và phức tạp. Thay vào đó, sử dụng sản phẩm bôi ngoài da đang rất phổ biến do ưu điểm là dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí.

Kem xóa mờ sẹo - lựa chọn thông minh của người hiện đại

Các bí kíp trị sẹo theo phương pháp dân gian thường được mọi người “bỏ túi” chính là sử dụng hành tây, nghệ, lá ngải cứu hay rửa mặt bằng cỏ cà ri để chữa sẹo do mụn hay thủy đậu… Tuy nhiên, các phương pháp dân gian đòi hỏi sự kiên trì trong một khoảng thời gian rất dài và hầu như chỉ có tác dụng với các vết sẹo mới và có kích thước nhỏ.

Đối với những vết sẹo lớn và lâu năm thì chúng ta phải nhờ đến các biện pháp can thiệp như lăn kim, cà da, cắt và ghép da, tiêm corticoid hoặc công nghệ Fraction Laser CO2, hay phương pháp hiện đại nhất hiện nay là công nghệ cấy da siêu vi điểm. Ưu điểm của các phương pháp trị sẹo bằng các công nghệ hiện đại là nhanh chóng. Tuy nhiên, khi quyết định điều trị sẹo bằng các công nghệ hiện đại đòi hỏi chúng ta phải kỹ càng trong việc chọn lựa một nơi uy tín để tránh “tiền mất tật mang”. Mặt khác, các công nghệ hiện đại khá tốn kém nên không phải bất cứ ai cũng có điều kiện để điều trị sẹo theo phương pháp này.

Do đó, một bí quyết trị sẹo thông dụng nhất hiện nay được hầu hết phái đẹp tin dùng chính là kem trị sẹo. Với kem trị sẹo chỉ cần kiên nhẫn bôi lên vết sẹo từ 1-2 lần mỗi ngày, sau thời gian ngắn sẹo sẽ được cải thiện rõ. Không mất quá nhiều thời gian lại tiết kiệm một khoảng tiền lớn là cách tiêu dùng thông minh của những người hiện đại.

Kem xóa mờ sẹo Actiscar hiệu quả như thế nào?

Kem Actiscar được bào chế từ các thành phần có tính dược liệu giúp làm mờ sẹo hiệu quả. Đặc biệt, nó vô cùng lành tính an toàn cho da, kể cả da nhạy cảm.

Trong sản phẩm Actiscar có các thành phần như: Propylene glycol, Chiết xuất hành tây, Allantoin, Vitamin B3, Chiết xuất Lô hội, D-Panthenol, Collagen, Vitamin E, Carbomer, Dimethicone, EHGP, Triethanolamine, PEG 40 Hydrogenated castor oil, EDTA.2Na, Fragrance.

Kem bôi Actiscar có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, liền các vết sẹo trên da như sẹo lồi, sẹo lõm do các tổn thương da như mụn, hậu quả các vết bỏng, vết thương do phẫu thuật hoặc các trường hợp rạn da đối với phụ nữ sau sinh. Bên cạnh đó các chất hỗ trợ khác trong sản phẩm như chiết xuất hành tây, chất Allantoin hay Collagen sẽ có tác dụng giảm nguy cơ hình thành sẹo, tăng độ đàn hồi cho da để đảm bảo làn da láng mịn sau khi sử dụng

Có thể thấy, sẹo là điều không ai mong muốn và đều ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý người mang vết sẹo. Tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ, lâu năm của vết sẹo mà thời gian điều trị sẽ khác nhau. Thế nên đừng để vết sẹo làm mất đi sự tự tin của bạn.

KEM XÓA MỜ SẸO ACTISCAR

Thông tin liên hệ và tư vấn mua hàng:

Điện thoại: 0963 201 390

Facebook: https://www.facebook.com/actiscar/

Website: https://actiscar.com