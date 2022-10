Bất động sản “may đo” Hành trình tạo lập khác biệt của Think Tank Việt Nam

TP - Coi mỗi sản phẩm bất động sản như một thứ hàng hiệu được may đo tỉ mỉ, chỉn chu và được bán giá hợp lý - đó là cách Think Tank Việt Nam tạo sự khác biệt trên thị trường vốn khốc liệt.

Đưa bất động sản về giá trị thực

Bất động sản hàng hiệu được nhiều người gắn liền với mức giá triệu USD hoặc nhiều triệu USD. Song với các sản phẩm bất động sản của Think Tank Việt Nam – nơi cả đội ngũ của công ty tạo lập sự tinh tế vô cùng đắt giá - lại không gắn liền với sự đắt đỏ.

Think Tank Việt Nam đang là đơn vị phát triển Casa Del Rio – một dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng có quy mô rất lớn tại TP Hòa Bình. Dự án nổi bật với vị trí đắt giá, cách Hà Nội chưa đến 1 giờ, xung quanh là núi, kế bên dòng sông Đà. Với mức giá trên dưới 11 tỷ một căn biệt thự có diện tích khoảng 250 m2, sổ đỏ lâu dài và pháp lý rõ ràng, mỗi sản phẩm bất động sản tại Casa Del Rio đều là minh chứng sống động cho chiến lược phát triển khác biệt của Think Tank Việt Nam.

Ông Vũ Quang Đại - Tổng giám đốc kiêm nhà sáng lập Think Tank Việt Nam chia sẻ, bản thân ông luôn trăn trở với câu chuyện đi tìm giá trị thực của bất động sản. “Ấp ủ sáng lập Think Tank, tôi mong muốn đem ra thị trường những sản phẩm hàng hiệu, chất lượng cao nhưng giá hợp lý”, ông Đại nói. Vốn là người có nhiều năm gắn bó với thị trường, trưởng thành từ sale đến tư vấn phát triển dự án cho các chủ đầu tư lớn, CEO Think Tank Việt Nam thấu hiểu “sự bền vững luôn phải bắt nguồn từ gốc sản phẩm”.

Cách để Think Tank Việt Nam tạo ra điều khác biệt đến từ tiêu chí 4 chữ “Đ”: Đúng, Đáng, Đàng hoàng, Đẳng cấp. Đây cũng là giá trị cốt lõi công ty theo đuổi. “Không đủ 4 tiêu chí này, chúng tôi không làm”, ông Vũ Quang Đại nói.

Chữ “Đúng” thể hiện qua việc lựa chọn đúng người đồng hành và đưa ra hành động đúng thời điểm. Tại Think Tank Việt Nam, số tiền của khách hàng bỏ ra dù ít hay nhiều đều được trân quý và cần nhận lại được những thành phẩm “Đáng” với giá trị dài hạn cho cả chủ đầu tư và người tiêu dùng.

Kiến tạo nên những sản phẩm “Đàng hoàng”, để người đầu tư hay chủ sở hữu đều hài lòng và “Đẳng cấp” sẽ là những gì khách hàng cảm nhận khi sở hữu sản phẩm bất động sản được “thiết kế” bởi Think Tank Việt Nam.

May đo bất động sản - Hành trình của sự tỉ mỉ, chỉn chu

Hành trình kiến tạo mỗi sản phẩm bất động sản được ông Vũ Quang Đại ví như cách “may đo”, mỗi người tại Think Tank giống như các “thợ may” hàng hiệu – tỉ mỉ và chỉn chu.

“Với chúng tôi, ngôi nhà không đơn thuần chỉ ở mà còn là nơi nghỉ dưỡng. Mỗi cấu phần của ngôi nhà đều được các nhà thiết kế tính toán 1 cách tỉ mỉ, sự chỉn chu đến từ những điều nhỏ nhất”, ông Đại ví cả quá trình đó là sự kiến tạo của những “thợ may”, “nhà thiết kế” mang những chuẩn mực cao nhất, phù hợp nhất cho từng khách hàng.

Nghệ thuật lựa chọn, sắp đặt, sắp xếp… giúp cho các dự án của Think Tank Việt Nam tạo ấn tượng. Casa Del Rio là một ví dụ điển hình. Mỗi một ngôi nhà trong dự án đều được tô điểm bằng sự chỉn chu, hài hoà và tâm huyết từ người “thợ may”. Các yếu tố thiên nhiên được đề cao, vật liệu thân thiện, màu sắc hài hoà… Dự án dù mang phong cách châu Âu, nhưng được thiết kế, thay đổi, để phù hợp với người Việt.

Công ty CP quản lý đầu tư và phát triển dự án Think Tank Việt Nam là đơn vị phát triển dự án, được vận hành bởi một đội ngũ lãnh đạo, nhân sự chuyên nghiệp. Các dịch vụ cung cấp chủ yếu: - Tư vấn chiến lược thương hiệu - Tư vấn Quy hoạch/ Concept/ Kiến trúc/ Cảnh quan sản phẩm - Tư vấn & triển khai quảng cáo sáng tạo - Tư vấn chiến lược & lập kế hoạch tiếp thị truyền thông - Tư vấn & triển khai kinh doanh bất động sản - Đóng gói sản phẩm bất động sản

“Mỗi sản phẩm bất động sản sẽ giống như một món thời trang hàng hiệu, không chỉ đẹp, vừa vặn với khách hàng, mà chất liệu, đường kim mũi chỉ… sẽ xứng đáng với số tiền khách hàng bỏ ra”, ông Vũ Quang Đại chia sẻ.

Để kiến tạo được những sản phẩm bất động sản đẳng cấp với giá cả hợp lý, CEO Think Tank Việt Nam nói tới những yếu tố quan trọng, nền tảng.

Thứ nhất, Think Tank là tập thể của trí tuệ. Ông Đại tự hào vì quy tụ được một đội ngũ nhân sự trong và ngoài nước dày dặn kinh nghiệm, nhiều năm học tập, làm việc, hoạt động lĩnh vực bất động sản. Luôn đề cao sự khác biệt và tận tâm, Think Tank Việt Nam đưa tinh hoa thế giới về Việt Nam, tạo nên những sản phẩm “may đo” phù hợp với người Việt.

Thứ hai, Think Tank luôn đề cao và khắt khe trong việc chọn đối tác, đồng hành. Để hạ giá thành, đề cao giá trị thực, nhà sáng lập Think Tank “làm từ gốc”. Ông chọn các đối tác uy tín, cung cấp vật liệu tốt với giá thành nhà sản xuất, cắt giảm nhiều khâu trung gian.

Thứ ba, luôn cố gắng kiểm soát được các khâu trọng yếu, quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Khác với nhiều đơn vị, Think Tank có một đội giám sát trực tiếp giàu kinh nghiệm là nhân sự của công ty.

“Think Tank là “bể chứa suy nghĩ, ý tưởng”, chúng tôi làm bất động sản bằng trí tuệ”, Tổng giám đốc Vũ Quang Đại nói về những gì mình đang gây dựng. Trải qua nhiều thời kỳ của bất động sản, ông nhận ra “thành công tại mỗi dự án là hành trình của sự cam kết, đó là chuẩn mực và là giá trị cốt lõi xem như kim chỉ nam để doanh nghiệp đứng vững trên thương trường khốc liệt”.

Ông thấy, việc bất động sản tăng giá quá cao, đi xa với giá trị thực gây nhiều rủi ro cho thị trường và chính các chủ đầu tư. “Tôi muốn làm sản phẩm mà bỏ tiền ra, khách hàng thấy xứng đáng, ở ngôi nhà chúng tôi làm, họ cảm nhận được sự tinh tế, thoải mái với công năng, thiết kế”, ông Đại tâm sự.

Chia sẻ về định hướng doanh nghiệp trong thời gian tới, người đứng đầu Think Tank Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tạo ra các sản phẩm bất động sản “may đo” với giá trị cốt lõi 4 chữ “Đ”. Không phát triển dự án một cách ồ ạt, lựa chọn các dự án “đáng” làm – là hướng đi của ông Đại và đội ngũ Think Tank Việt Nam.