Bất động sản Hạ Long trở lại sôi động

Trong thời điểm hiện tại, các dự án có giao dịch tại Hạ Long phải đủ điều kiện pháp lý, vị trí đắc địa, chất lượng xây dựng tốt và đang chuẩn bị bàn giao.

Tỉnh Quảng Ninh lọt Top 1 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI năm 2023 cho thấy sự hài lòng về thủ tục hành chính của cộng đồng doanh nghiệp. Lượng vốn đầu tư công “siêu khủng” được giải ngân hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở cửa biên giới, công bố các chương trình lễ hội, một lượng du khách “khổng lồ” sẽ đổ bộ mùa hè, lãi suất giảm, người mua nhà đã quay trở lại với thị trường là động lực để loạt dự án bất động sản Hạ Long khởi động.

Kick off dự án, khởi động thị trường

Trái tim của Quảng Ninh – Thành phố Hạ Long luôn nằm ở vị trí Top đầu về thị trường bất động sản với thế mạnh kiềng ba chân gồm hạ tầng đồng bộ, kinh tế tăng trưởng ngoạn mục và lượng khách du lịch khổng lồ. Dự án bất động sản Hạ Long ở thời điểm hiện tại đang giao dịch phần lớn đều là dự án đủ điều kiện pháp lý, vị trí đắc địa, danh tiếng chủ đầu tư uy tín, dự án chuẩn bị bàn giao, thiết kế chất lượng cao và đầy đủ tiện ích.

Đặc biệt, không thể không nhắc đến dự án The Dragon Castle. Tháng 3/2023, lễ kickoff dự án The Dragon Castle do Công ty N.H.O (Tổ chức Nhà Quốc gia) tổ chức. Sự kiện thu hút sự tham gia của 300 nhân viên môi giới đến từ 9 đại lý sàn phân phối trên thị trường, tạo nên một không khí sôi động bất ngờ cho bất động sản Hạ Long sau một thời gian dài trầm lắng.

Tại sự kiện, đại diện Chủ đầu tư đưa ra nhiều thông tin về giá trị dự án như thông điệp thiết kế, tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình, chính sách thanh toán hấp dẫn. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ đưa các thương hiệu quốc tế về kinh doanh tại shophouse và chính sách dành cho khách hàng mua penthouse tại dự án.

Với tất cả sản phẩm tại dự án The Dragon Castle, Chủ đầu tư đều hướng tới chia sẻ thông điệp bản sắc và tiềm năng vượt trội, tập trung khai thác các giá trị bền vững, sinh sống chất lượng, pháp lý sở hữu yên tâm, khả năng sinh lợi cao và khả thi trong tạo dựng nguồn lợi lớn.

Theo anh Lò Ngọc Duy, Bộ phận Kinh Doanh của đơn vị phát triển dự án WeLand, việc dự án quy tụ được lực lượng môi giới hùng hậu tại lễ Kickoff mang tính lan toả mạnh mẽ, dự án The Dragon Castle như ngọn lửa bùng lên chính thức khởi động thị trường bất động sản Hạ Long. Chủ đầu tư đã sẵn sàng, nhân viên môi giới sẵn sàng, có nghĩa là khách hàng sẽ được tiếp nhận thông tin chính thức, tâm lý cởi mở, quyết định dễ dàng, sẵn sàng trở lại mua nhà.

Sản phẩm trung tâm quỹ đạo “hot”

Bất động sản Hạ Long trong 1-2 tuần trở lại đây chính thức quay trở lại quỹ đạo “hot” khi thông tin Quảng Ninh đạt top 1 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI trong 6 năm liên tiếp phủ sóng truyền thông dày đặc. Bên cạnh đó, lễ hội Carnaval đường phố dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 dự kiến đón vài chục ngàn khách nâng tổng số khách du lịch 2 quý đầu năm của Hạ Long đạt con số gần 7 triệu lượt khách theo công bố của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

Toạ lạc tại số 1 đường Cái Lân, trên mặt đường quốc lộ 18 thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, dự án The Dragon Castle nằm trong khu vực được xác định là lõi trung tâm của trung tâm thành phố mới, liền kề Đại siêu thị Aeon Mall Nhật Bản và cảng Cái Lân sầm uất.

Dự án gồm tổ hợp 1.288 căn hộ chung cư có diện tích đa dạng từ 43m2 đến 91m2, bố trí từ 1 đến 3 phòng ngủ, cấu trúc 2 đến 3 mặt thông thoáng. Chủ nhân tương lai có thể khai thác tối đa khả năng kinh doanh lưu trú: cho chuyên gia trong nước và quốc tế làm việc trong các khu công nghiệp lân cận có nhu cầu thuê dài hạn, cho thuê căn hộ hay homestay khi khách tới Vịnh Hạ Long - điểm đến của khách du lịch với hàng triệu lượt ghé thăm.

Theo chủ đầu tư, giá căn hộ trung bình được công bố khoảng 35 triệu/m2, diện tích trên dưới 43m2 đến 91 m2, tổng giá từ 1,5 tỷ đến 3 tỷ/ căn, tài chính cần 50%, phần giá trị còn lại, ngân hàng cho vay và có chính sách ân hạn 12 - 18 tháng (tuỳ tòa). Trong vòng 01 năm sau khi bàn giao khách hàng chỉ cần thanh toán 1%/1 tháng. Chính sách bán hàng hiện đang áp dụng chiết khấu lên tới 8% giá trị căn hộ, kèm quà tặng trị giá lên đến 35 triệu đồng.