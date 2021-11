Bất chấp đại dịch, The Marq vẫn 'về đích' và bàn giao nhà sớm hơn dự kiến

Bất chấp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, The Marq vẫn hoàn thành tiến độ xây dựng đúng cam kết để bàn giao căn hộ cho các chủ nhân tương lai .

Đúng như cam kết của chủ đầu tư Hongkong Land, The Marq đang trong những khâu hoàn thiện cuối cùng trên hành trình về đích để chính thức bàn giao căn hộ cho các chủ nhân tương lai vào cuối năm 2021. Đây hẳn là một tin vui đặc biệt với các cư dân tương lai The Marq trong bối cảnh chậm trễ tiến độ của nhiều dự án cùng phân khúc được triển khai cùng thời điểm tại trung tâm thành phố. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố với 2 tòa tháp cao 26 tầng cùng 515 căn hộ cao cấp sang trọng và hiện đại dành cho những cư dân thành đạt và am tường phong cách sống.

Ba năm trước, bản tráng ca mang tên The Marq đã được bắt đầu bằng lễ khởi công vào ngày 18/07/2018 trên khu đất rộng 5.146 m2 ngay mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu – một trong những cung đường đẹp nhất và yên bình nhất của thành phố với hai hàng cây xanh phủ bóng mát xuống những căn biệt thự Pháp cổ mang trong mình dấu tích của phong cách kiến trúc Đông Dương.

Sự kiện đáng nhớ đó đánh dấu một trang mới trong hành trình phát triển của Hongkong Land tại Việt Nam, thương hiệu sở hữu bề dày kinh nghiệm xây dựng hơn 130 năm với các công trình bất động sản đẳng cấp nhất ở Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thailand và Việt Nam. Cũng chính từ thời điểm đó, cộng đồng người mua nhà thành đạt và am tường phong cách sống bắt đầu mơ về một không gian sống sang trọng cùng những tiện ích xứng tầm ngay giữa lòng thành phố chất chứa các giá trị di sản.

Vào ngày 22/5/2020, lễ cất nóc đã được tổ chức nhân dịp tổng thầu Coteccons hoàn tất việc xây dựng phần kết cấu bộ khung của dự án, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng. Như vậy, chỉ sau gần một năm kể từ ngày hoàn thành thi công phần móng hầm, dự án đã nhanh chóng hoàn tất phần thô, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Gần 1 năm sau, vào ngày 22/4/2021, Hongkong Land chính thức ra mắt nhà mẫu mới của The Marq trong khuôn viên dự án. Hình hài về một không gian sống trong mơ đã bắt đầu hiện lên ngay giữa lòng quận 1 – nơi không chỉ lưu giữ những giá trị di sản về văn hóa, kiến trúc, mà còn là trung tâm thương mại sôi động bậc nhất cả nước.

Giai đoạn kể từ thời điểm ra mắt nhà mẫu cho đến nay cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tất cả mọi tổ chức, cá nhân trong bối cảnh giãn cách và phong tỏa nghiêm ngặt. Thật khó để có thể hình dung được những thách thức mà chủ đầu tư cùng các đối tác đã phải trải qua trong điều kiện ngặt nghèo này để hoàn thiện dự án và đưa The Marq về đích đúng như cam kết. Sự đồng tâm của chủ đầu tư cùng Coteccons, các nhà thầu phụ và đơn vị tư vấn cũng như đối tác uy tín khác trong việc áp dụng các cải tiến mới như kỹ thuật đổ móng khối lớn, biện pháp đổ cột thi công top-down, chế tạo lắp ghép module cho các thiết bị và cấu kiện hoàn thiện nội thất bên cạnh kinh nghiệm quản lý dự án chuyên nghiệp,… đã giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hoàn hảo cho dự án.

Để kết thúc hành trình dựng xây cộng đồng tinh hoa mang tên The Marq, một quy trình bàn giao nhà chi tiết đã được chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Về hồ sơ pháp lý, The Marq hiện đã có đầy đủ giấy tờ, bao gồm Bản phê duyệt tổng mặt bằng 1/500; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy phép xây dựng dự án; Giấy phép PCCC; Giấy phép môi trường và nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng, giúp tạo nên sự tin tưởng cho cư dân về tính pháp lý của tài sản mà mình sở hữu. Với cư dân, không gian sống tại The Marq là một tài sản không chỉ mang giá trị vật lý với tiềm năng tăng giá theo thời gian, mà còn mang giá trị cảm xúc không thể đong đếm.

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, việc bàn giao căn hộ The Marq đúng như cam kết đã cho thấy uy tín của Chủ đầu tư Hongkong Land trong hành trình kiến tạo một không gian sống sang trọng và xứng tầm với các cư dân tương lai.

Trong thời gian chuẩn bị bàn giao căn hộ, The Marq sẽ áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng muốn mua căn hộ. Theo đó, các khách hàng sẽ có cơ hội nhận mức chiết khấu lên đến 5,5% bên cạnh chính sách miễn phí quản lý căn hộ lên đến 8 năm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.themarq.com.vn hoặc www.facebook.com/themarqdistrict1