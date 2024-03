Bắt 2 hai đối tượng gây ra 20 vụ cướp giật ở TPHCM

TPO - Cần tiền tiêu xài, chơi game, Hải và Bảo rủ nhau đi tìm người dân sơ hở tài sản để cướp giật. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, cả hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 20 vụ tại các khu vực nhà thờ, chợ, trường học ở TP Thủ Đức, TPHCM.

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Hải và Ngọ Lê Gia Bảo (cùng 18 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Cướp giật tài sản”.

Cả hai bị can đều nghỉ học sớm, nghiện game và cần tiền tiêu xài, chơi game nên rủ nhau đi cướp giật. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h35 ngày 21/3/2023, chị P.L.T.L. (20 tuổi, quê Lâm Đồng) ngồi chờ sửa xe trên đường 20 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) và sử dụng điện thoại thì bị một thanh niên đi bộ đến giật phăng rồi nhảy lên xe máy do đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Nhận tin trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Lần theo dấu vết định vị, các trinh sát xác định điện thoại của chị L. đang ở tiệm điện thoại trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) do ông Tôn Trọng Vàng (38 tuổi) làm chủ.

Làm việc với công an, chủ tiệm điện thoại cho biết có nam thanh niên mang điện thoại đến bán nhưng không mở được mật khẩu nên ông Vàng từ chối mua. Sau đó, thanh niên này ký gửi lại điện thoại và bỏ đi đâu không rõ.

Chiều 28/3/2023, chị L.T.N. dừng xe máy trên đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) để nghe điện thoại thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật rồi tẩu thoát. Bỏ chạy đến con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh), do cua gấp nên cả hai đối tượng té ngã. Lúc này, chị N. vừa đuổi đến kịp, hô hoán và được người dân hỗ trợ bắt được đối tượng ngồi sau cùng với tang vật. Riêng đối tượng cầm lái chạy bộ tẩu thoát.

Được đưa về trụ sở, nam thanh niên bị bắt khai tên là Hải và đồng phạm là Bảo. Mở rộng truy xét, đến 16h cùng ngày, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh kết hợp với Công an phường Hiệp Bình Chánh mời đối tượng Bảo về làm việc.

Qua đấu tranh, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện trót lọt 20 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn TP Thủ Đức trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023.

Trong đó, 6 vụ giật điện thoại iPhone 11 Pro Max, Samsung, iPhone 7 Plus ở khu vực gần nhà thờ Phatima (phường Hiệp Bình Chánh); 5 vụ giật điện thoại Samsung, iPhone 7 Plus tại khu vực gần trường Tiểu học Ngô Chí Quốc (phường Hiệp Bình Chánh); 5 vụ giật điện thoại Samsung, iPhone 6, iPhone 8 Plus gần chợ Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh)…

Trong tất cả các phi vụ trên, Bảo là người điểu khiển xe máy hiệu Exciter biển số 59N2-899.30 để Hải trực tiếp gây án. Tài sản cướp giật được, Hải hoặc Bảo đều mang đi bán cho Vàng với giá từ 500 nghìn đồng đến 4 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bắt tạm giam Tôn Trọng Vàng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đang kêu gọi ai là bị hại của hai đối tượng trên, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức (điện thoại 0283.8966.109) để trình báo, phục vụ công tác điều tra.