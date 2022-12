Bảo Thanh và hành trình mang tủ thuốc đến người dân vùng cao

Trong những ngày giá rét tại vùng cao phía Bắc, mới đây, nhãn hàng Thuốc ho Bảo Thanh đã đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống, Quỹ Tấm lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam trong chương trình “Tết ấm vùng cao” chung tay chăm lo sức khỏe, đời sống cho người dân nghèo trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hoàng Su Phì là huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang với điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đường xá đi lại xa xôi hiểm trở. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của bà con trong huyện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên 80%. Các cán bộ y tế tại Trung tâm, các trạm y tế của huyện phải đi đường rừng, hiểm trở để đến tận địa bàn từng bản truyền thông giáo dục sức khỏe cho bà con. Nhiều trạm còn thiếu thốn trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế… Chính vì vậy phần nào đã ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu cho đồng bào.

Kịp thời chăm lo sức khỏe người dân với “Tủ thuốc Bảo Thanh”

Thấu hiểu những khó khăn của các trạm y tế ở các xã nghèo của huyện Hoàng Su Phì, trong đợt trao tặng lần này, Công ty Dược phẩm Hoa Linh đã tài trợ 24 tủ thuốc y tế với các sản phẩm siro và viên ngậm trị ho, bổ phế Bảo Thanh cho các trạm y tế thôn, bản… góp phần cung cấp thuốc thiết yếu cho người dân, nhất là trong thời điểm mùa đông lạnh, giúp nâng cao sức khỏe hệ hô hấp, phòng tránh các bệnh thường gặp.

Bên cạnh hỗ trợ trang thiết bị thuốc men, Dược phẩm Hoa Linh còn trao tặng 400 suất quà là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu do công ty sản xuất như: dầu gội đầu, kem đánh răng, sữa tắm, dung dịch vệ sinh phụ nữ… cho người dân xã Pờ Ly Ngài.

Nhận tủ thuốc Bảo Thanh từ chương trình “Tết ấm vùng cao”, bác sĩ Lộc Thị Hương, Quyền Trạm trưởng trạm y tế xã Pờ Ly Ngài cho biết: “Pờ Ly Ngài là xã miền núi vùng sâu vùng xa nhất của huyện Hoàng Su Phì, đặc thù thời tiết ở đây rất lạnh, nhiệt độ có thể xuống 0 độ nên người dân thường hay mắc các bệnh về đường hô hấp. Trạm y tế thường xuyên tuyên truyền cho bà con cách phòng tránh các cơn ho dễ tái phát trong mùa lạnh như: giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, khám và sử dụng thuốc kịp thời khi chớm ho… Bên cạnh các cây thuốc có sẵn tại nhà như húng chanh, lá hẹ, mật ong… mà bà con có thể tận dụng, thì trạm y tế cũng khuyến cáo bà con sử dụng các thuốc ho có nguồn gốc đông y như Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, để không chỉ trị ho, hóa đờm hiệu quả, mà còn giúp bổ phế, nâng cao sức khỏe hệ hô hấp, phòng bệnh tái phát.

Tặng Bảo Thanh - Tết thêm khỏe mạnh

Chương trình “Tủ thuốc Bảo Thanh” là hoạt động xã hội cộng đồng ý nghĩa, được tổ chức thường niên của Dược phẩm Hoa Linh. Trong năm 2022, chương trình đã được thực hiện ở Điện Biên, Hà Giang và sẽ tiếp tục thực hiện hàng năm, lan tỏa đến nhiều vùng cao, vùng khó khăn của các tỉnh trên cả nước.

Trước tình cảm của đoàn thiện nguyện Dược phẩm Hoa Linh cùng nhãn hàng thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, ông Nguyễn Văn Giao – Quyền Giám đốc Sở y tế tỉnh Hà Giang đã rất xúc động: "Ngoài bổ sung thêm nguồn thuốc khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn, đây cũng là món quà hết sức ý nghĩa giúp các cán bộ y tế và người dân có một cái Tết mạnh khỏe, vui vẻ hơn những năm trước. Mong là chương trình thời gian tới tiếp tục lan tỏa đến các địa phương khác để hỗ trợ thêm cho các đơn vị y tế tuyến cơ sở".

Ra đời từ năm 2006, thương hiệu thuốc ho bổ phế Bảo Thanh được những người sáng lập, cũng là những người thầy thuốc, dược sĩ, bác sĩ, đã dành trọn tâm huyết nghiên cứu, kế thừa tinh hoa y học cổ truyền phương Đông trong bài thuốc cổ phương Xuyên bối tỳ bà cao, kết hợp với kinh nghiệm trị bệnh được nhân dân đúc kết, gia thêm các vị thuốc dân gian Việt Nam như ô mai, vỏ quýt, mật ong… tạo ra sản phẩm có tác dụng trị bệnh toàn diện theo nguyên lý đông y. Ưu điểm nổi bật của thuốc, đó là không chỉ chữa trị triệu chứng (trị ho, hóa đờm), mà còn Bổ phế, nâng cao sức khỏe hệ hô hấp, ngăn ngừa hiệu quả các chứng ho do thay đổi thời tiết, ho do nhiễm lạnh, cảm lạnh, ho do viêm họng, viêm phế quản…

Hiện nay, Bảo Thanh có thể nói là sản phẩm thuốc ho bổ phế “quốc dân”, không thể thiếu trong tủ thuốc của hầu hết các gia đình người Việt. Đặc biệt trong những ngày cận Tết đông lạnh thì từ thành thị đến vùng nông thôn, nhà nào cũng dự trữ sẵn một vài loại như: siro, viên ngậm truyền thống, viên ngậm không đường…

Gần 20 năm có mặt trên thị trường, thuốc ho Bảo Thanh đã chinh phục người tiêu dùng không chỉ bởi chất lượng sản phẩm mà còn là những nỗ lực không ngừng đóng góp cho sức khỏe cộng đồng, từ đó khẳng định vị trí là thương hiệu Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích các năm 2021, 2022.

Sản phẩm đã được Bộ y tế tặng giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt năm 2014, nhằm tôn vinh thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tốt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời, là sản phẩm tiêu biểu cho sự kế thừa, phát triển và hiện đại hóa thuốc y học cổ truyền Việt Nam.