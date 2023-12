Bảo Ngọc vắng mặt trong những ngày đầu của Hoa hậu Liên lục địa

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023 đã bước sang ngày hoạt động thứ 3 nhưng đương kim hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn vắng mặt.

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023 đã bước sang ngày hoạt động thứ 3 tại Ai Cập. Tuy nhiên, các fan nhận ra đương kim hoa hậu là người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn chưa xuất hiện.

Bảo Ngọc cho biết cô sang Dubai ngày 28/11 để tham dự Hội nghị Thanh niên về Biến đổi khí hậu toàn cầu của Liên Hợp Quốc lần thứ 18 - COY18. Người đẹp có mặt với tư cách là đại sứ của LCOY Vietnam 2023.

COY18 được tổ chức bởi YOUNGO - Đơn vị bầu cử Thanh niên và Trẻ em chính thức của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và được chủ trì bởi Arab Youth Center, American University of Sharjah và Green House - một tổ chức tư vấn về khí hậu do sinh viên lãnh đạo tại New York University in Abu Dhabi.

Chia sẻ với Tiền Phong, Bảo Ngọc cho biết ngay sau khi kết thúc các hoạt động tại COY18, cô sẽ sang Ai Cập để đồng hành cùng thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Người đẹp chia sẻ cảm xúc hồi hộp khi sắp kết thúc nhiệm kỳ. "Ngày 15/12 sẽ là ngày final walk của tôi trên cương vị Miss Intercontinental 2022. Lúc này, cảm giác của tôi bồi hồi và xúc động".

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, giành ngôi vị Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022. Trước đó, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 22. Bảo Ngọc có chiều cao 1,85 m, trình độ tiếng Anh IELTS 8.0.

Năm 2022, Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2022 và đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô cũng là người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này.

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023 diễn ra tại Sharm EI Sheikh, Ai Cập từ ngày 27/11 đến 15/12. Đại diện Việt Nam năm nay là người đẹp Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003 tại TPHCM, giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sở hữu nhiều thành tích thể thao và học lực ấn tượng ở tuổi 20.

Hiện tại, cô theo học Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Western Sydney và thông thạo tiếng Anh. Người đẹp cũng thử sức mình với vai trò MC. Cô còn gây ấn tượng với khán giả qua nhiều tài năng như hát, nhảy, đánh đàn, võ thuật.