Báo động tình trạng viêm khớp nhiễm khuẩn do hệ miễn dịch suy yếu

Viêm khớp nhiễm khuẩn là tình trạng nhiễm trùng gây đau ở khớp thường do vi khuẩn gây ra. Tình trạng này cũng “cảnh báo” hệ thống miễn dịch của cơ thể đang suy yếu, cần tăng cường để đầy lùi sự tấn công của virus, vi khuẩn…

Nguyên nhân gây viêm khớp nhiễm khuẩn

Theo PGS, TS, BS Bùi Hồng Thiên Khanh – Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Cơ xương khớp - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, vi khuẩn, virus thường đi qua hệ hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục hoặc vết thương hở, vết tiêm… để vào cơ thể gây nhiễm trùng, phát bệnh sau đó theo dòng máu lây lan đến khớp gây viêm khớp nhiễm khuẩn.

Vi khuẩn gây viêm khớp nhiễm trùng bao gồm tụ cầu khuẩn và liên cầu khuẩn. Một số trường hợp có thể do virus hoặc nấm. Viêm khớp nhiễm trùng thường chỉ xảy ra ở một khớp như đầu gối hoặc hông và có triệu chứng như đau khớp dữ dội, sưng nóng đỏ khớp; Khớp bị cứng, khó vận động; Sốt, ớn lạnh; Mệt mỏi…

TS, BS Bùi Hồng Thiên Khanh cho biết, những người lớn tuổi thường có hệ miễn dịch yếu, sức đề kháng kém chính là “khe hở” thuận lợi để vi khuẩn, virus tấn công và làm tổn thương khớp. Do sức đề kháng kém nên các triệu chứng ở người lớn tuổi cũng nặng hơn và thời gian điều trị cũng dai dẳng, lâu lành.

Ngoài ra, người có vết thương hở, bị ung thư, tiểu đường, rối loạn suy giảm miễn dịch, đã từng có các tổn thương ở khớp cũng có nguy cơ bị viêm khớp nhiễm trùng.

Chọn đúng giải pháp tăng “sức mạnh” cho hệ miễn dịch

TS, BS Bùi Hồng Thiên Khanh chia sẻ, viêm khớp nhiễm trùng có thể điều trị dứt điểm khi phát hiện sớm. Do đó cần chú ý các biểu hiện bất thường ở khớp để thăm khám kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm như viêm khớp, thoái hóa khớp, biến dạng khớp, tổn thương khớp vĩnh viễn…

Hiện nay, phương pháp điều trị chủ yếu là sử dụng kháng sinh đường uống, tiêm tĩnh mạch, thoát dịch khớp… Ngoài việc tuân thủ theo phác đồ điều trị, người bệnh cũng cần nghỉ ngơi, chườm lạnh ở khớp bị sưng và thường xuyên tập vật lý trị liệu. Lưu ý, cần tránh vận động mạnh, gây áp lực lên khớp khiến tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Cần vận động nhẹ nhàng với những bài vận động phù hợp tình trạng bệnh.

Bên cạnh đó, khi cơ thể bị nhiễm khuẩn cũng là dấu hiệu cảnh báo sức đề kháng kém, miễn dịch yếu. Vì vậy, cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân bằng để cơ thể nhận được đầy đủ vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa cũng như bổ sung canxi tăng sức khỏe cho khớp. Nên ăn nhiều trái cây, rau quả, thực phẩm giàu protein, sữa, các loại hạt, đậu, ngũ cốc, bổ sung axit béo omega-3 từ cá, hạt lanh, dầu hạt cải, quả óc chó, trứng, bơ thực vật…

Đặc biệt, người lớn tuổi có thể bổ sung sữa non để tăng cường sức đề kháng nhanh cho cơ thể. Sữa non rất giàu vitamin, khoáng chất, lipid, carbohydrate, các hormone tăng trưởng, enzyme tiêu hóa... giúp chống lại bệnh tật. Một trong những lợi ích chính của sữa non đối với khớp là khả năng giảm viêm, làm dịu phản ứng viêm, giảm đau và sưng. Chưa kể, nhờ chứa nhiều protein chất lượng cao nên sữa non thúc đẩy sự phát triển của tế bào, tạo ra các mô mới và phục hồi các mô bị hư hỏng.

Điều này lý giải vì sao, mỗi ngày nên uống 1-2 ly sữa Värna Colostrum có bổ sung sữa non để tăng cường sức đề kháng cũng như tăng miễn dịch cho cơ thể.

Värna Colostrum còn có chứa thành phần chiết xuất sữa non (Immunel) độc quyền từ Sterling Mỹ và kháng thể IgG từ sữa non. Đây chính là “bộ đôi sức mạnh” không chỉ giúp cơ thể nạp đủ chất dinh dưỡng mà còn kích hoạt miễn dịch, hỗ trợ tăng đề kháng. Với công thức đặc chế cho thể trạng người Việt, Värna Colostrum trở thành lựa chọn phù hợp cho người trưởng thành, người lớn tuổi – đối tượng dễ bị suy giảm miễn dịch, giảm đề kháng do tuổi tác – tăng sức mạnh cho “lá chắn thép”, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai, linh hoạt và chống chọi được với bệnh tật.

Värna Colostrum bổ sung sữa non cho người lớn, TĂNG ĐỀ KHÁNG NHANH Với công thức Colos Immunel được phát triển và nghiên cứu bởi Viện Nghiên cứu Dinh Dưỡng Nutifoood Thụy Điển NNRIS cùng thành phần Immunel độc quyền từ Sterling Mỹ, Värna Colostrum bổ sung hệ dưỡng chất kép từ sữa non và Immunel, được chứng minh lâm sàng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhanh chỉ sau 2 giờ. Sản phẩm không chứa gluten, thấp lactose và thấp cholesterol. Khuyến cáo: Sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Khuyến cáo: Sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.