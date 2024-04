Bàn giao 'vượt chuẩn', GS6 The Miami tối ưu cho người mua an cư lẫn nhà đầu tư

Tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp của The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) trở thành một trong những tiêu chí quan trọng tạo nên sức hút của toàn phân khu. Trong đó, tòa GS6 mới ra mắt với “tiện ích tầng không” vượt trội đang trở thành điểm sáng, thu hút đông đảo sự quan tâm của người mua an cư lẫn nhà đầu tư.

Tiêu chí bàn giao khắt khe chinh phục khách an cư

Lấy sự tiện nghi và thoải mái trong trải nghiệm sống của khách hàng làm trọng tâm là tiêu chí bàn giao của GS6 The Miami. Tiêu chí này làm hài lòng ngay cả những người mua khó tính nhất. Chị Thu Nga (Hà Nội) sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về GS6 The Miami cho biết: “GS6 đúng với những gì gia đình tôi kỳ vọng khi tìm kiếm một nơi để an cư. Hơn hết, sự chỉn chu trong chính sách bàn giao đã giúp tôi không phải đau đầu tính toán thêm thời gian và chi phí hoàn thiện cho tổ ấm của mình”.

Với chính sách bàn giao nâng cấp của chủ đầu tư, những khách hàng như chị Thu Nga sẽ nhận về một không gian sống an toàn và tiện nghi trong từng chi tiết. Theo đó, các căn hộ đều sở hữu cửa chống cháy, tường sơn 2 lớp, gạch ceramic chống trơn, vách kính cường lực... giúp bảo vệ từng thành viên trong gia đình khỏi các sự cố ngoài ý muốn.

Bên cạnh đó là hàng loạt những tiêu chuẩn “cộng thêm” cho từng căn hộ như tủ phòng ngủ master, bộ lọc nước uống tại vòi, khóa cửa vân tay nhập khẩu, hệ thống smarthome tiên tiến,... Đặc biệt, ban công “side by side” lần đầu được ra mắt tại Vinhomes Smart City mở ra không gian thiên nhiên thoáng đạt cùng tầm view rộng mở cho gia chủ tòa GS6.

Những chủ nhân tương lai của GS6 The Miami còn được hưởng “tiện ích tầng không” thời thượng. Tòa tháp dành trọn diện tích tầng 20 tạo nên chuỗi tiện ích liên hoàn, điểm đến cho cư dân mọi lứa tuổi khi bao gồm khu Fitness Center ấn tượng, khu Family Game kết nối, khu Kid Corner sôi động cùng khu Game Playstation hiện đại.

“Căn hộ GS6 The Miami không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn sống mà tôi kỳ vọng mà còn là niềm hãnh diện, tự hào khi bạn bè, người thân tới chơi. Chọn GS6 chỉ cần đợi đến ngày bàn giao nhà là dọn về ở ngay mà không cần tốn thêm chi phí, công sức và cả thời gian. Vì vậy tôi thấy thật thảnh thơi để an tâm lo cho công việc chờ ngày dọn về nhà mới”, chị Thu Hoài (Hà Nội) chia sẻ sau khi chọn được căn hộ GS6 ưng ý.

Bên cạnh đó, GS6 còn thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng tiện ích đang dần hoàn thiện từng ngày của The Miami với chuỗi 9 sân thể thao liên hoàn cùng hồ bơi Tropical Palm 1.000m2 được bao quanh bởi hàng cọ Mỹ xanh mát. Cùng với đó, hệ thống trường học liên cấp Vinschool, TTTM Vincom Mega Mall đã đi vào vận hành và bệnh viện Vinmec sắp khai trương với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế sẽ đáp ứng mọi nhu cầu thiết thực cũng như thời thượng cho cộng đồng cư dân.

GS6 The Miami làm vững lòng nhà đầu tư

Với việc chinh phục được khách hàng an cư khó tính, GS6 The Miami càng trở thành “điểm sáng” trong mắt các nhà đầu tư sành sỏi. Đặc biệt, chất sống đẳng cấp cùng sức hút như nam châm của “thành phố Tây” cũng là điểm tựa làm an lòng các nhà đầu tư khi không phải lo lắng về nguồn khách thuê, đặc biệt là tệp khách có khả năng chi trả cao.

Anh Đặng Dũng - Trưởng phòng một công ty có tiếng tại Hà Nội trong lĩnh vực cung ứng nhân sự cấp cao, thường xuyên tiếp xúc với các ứng viên là chuyên gia nước ngoài. Khách hàng luôn đòi hỏi một môi trường sống chất lượng, đẳng cấp, khiến anh đau đầu. Đơn cử, căn hộ đáp ứng chuẩn sống của các chuyên gia nước ngoài cần phải được đầu tư nội thất cao cấp và tiện nghi tiêu tốn vài trăm triệu đồng. Bởi vậy, sau khi tìm hiểu rõ chính sách bàn giao của GS6 The Miami tại Vinhomes Smart City, anh Dũng quyết định đầu tư để đón sóng cho thuê.

Anh Dũng đánh giá, chất sống thời thượng mà GS6 The Miami mang lại hứa hẹn rất được lòng nhóm khách cao cấp có nhu cầu khắt khe về tiêu chuẩn sống. Ban công “side by side” khoáng đạt, hệ thống smarthome cao cấp cùng chuỗi tiện ích tầng không độc đáo… càng khiến căn hộ tại đây gia tăng sức hút với nhóm chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại phía Tây Thủ đô. Thực tế, chỉ sau hơn 5 năm, Vinhomes Smart City đã thu hút hơn 72.000 cư dân thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đến an cư lạc nghiệp.

“Với nhà đầu tư, càng tiết giảm chi phí ban đầu và sớm đưa sản phẩm vào kinh doanh lại càng tối ưu được lợi nhuận. Bởi thế, những căn hộ tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp như tại GS6 luôn có mức độ cạnh tranh cao”, anh Dũng chia sẻ.

Được biết, GS6 là một trong những tòa căn hộ cuối cùng trong phân khu The Miami. Hiện tại, những tòa tháp cùng phân khu đã đón cư dân về ở với tốc độ lấp đầy nhanh chóng. Đây cũng là một bảo chứng cho tiềm năng khai thác cho thuê và tăng giá của căn hộ GS6.

Với chuẩn sống đẳng cấp và tiêu chí bàn giao khắt khe, GS6 The Miami không chỉ là lựa chọn “10 điểm” của khách hàng mua ở thực mà còn được các nhà đầu tư đánh giá cao về tiềm năng sinh lời. Với giá cho thuê hấp dẫn, tỷ lệ lấp đầy tốt, tính thanh khoản ổn định trong tương lai của căn hộ GS6, khách hàng có thể dễ dàng làm chủ bài toán đầu tư bền vững.