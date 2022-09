Bắc Ninh bổ sung loạt khu công nghiệp vào kế hoạch sử dụng đất

TPO - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt bổ sung 107 dự án, diện tích 644 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm nay của các huyện, thành phố. Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh bổ sung 7 dự án, bao gồm 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp.

Các khu công nghiệp bao gồm VSIP Bắc Ninh II quy mô 82 ha do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm nhà đầu tư; Quế Võ II giai đoạn 1 quy mô 30 ha; Yên Phong II-A do Công ty Hạ tầng Western Pacific làm nhà đầu tư, có quy mô 30 ha; Thuận Thành 1 do Tổng Công ty Viglacera làm nhà đầu tư, quy mô 40 ha; Thuận Thành III - khu B do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh làm nhà đầu tư, quy mô 130 ha.

Các cụm công nghiệp bao gồm cụm công nghiệp Vạn Ninh - Cao Đức do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kết cấu Hạ tầng Nam Bắc Ninh làm nhà đầu tư, có quy mô 44 ha và cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ giai đoạn 2 bổ sung do Công ty Địa ốc Sông Hồng làm nhà đầu tư với quy mô 7,5 ha.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 4 dự án được đăng ký bổ sung mới, bao gồm: Khu thương mại dịch vụ của Công ty Thương mại Dịch vụ Ample Sun tại huyện Thuận Thành, quy mô 0,5 ha; khu chợ và dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Khánh Sơn Bắc Ninh tại huyện Gia Bình có quy mô 1,4 ha;

Khu thương mại dịch vụ tổng hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Tiến Đạt có quy mô 4,6 ha tại huyện Yên Phong; khu thương mại dịch vụ do UBND huyện Quế Võ làm chủ đầu tư quy mô 1 ha.