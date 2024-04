Ba hoa hậu ngồi ghế nóng Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024

TPO - Hoa hậu Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024.

Tối 23/4, ban tổ chức Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 đã công bố danh sách ban giám khảo của cuộc thi năm nay. Trong đó, Trưởng ban giám khảo là NSND Vương Duy Biên và các thành viên là Hoa hậu Hà Kiều Anh, Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân.

Chia sẻ về việc mời Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân ngồi ghế giám khảo, đại diện ban tổ chức cho biết: "Họ đều là những hoa hậu đã tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế và đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực của riêng mình. Với kinh nghiệm và từng là giám khảo một số cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ, Hoa hậu Thùy Tiên, Thiên Ân và Lê Hoàng Phương sẽ đem đến sự uy tín, chuyên nghiệp cho cuộc thi".

"Với kiến thức sâu rộng về tiêu chí đánh giá, các hoa hậu không chỉ tập trung vào ngoại hình, mà còn đánh giá toàn diện về tài năng, sự tự tin và ảnh hưởng xã hội của các thí sinh", ban tổ chức cho biết thêm.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Thùy Tiên đảm nhận vai trò giám khảo của Miss Grand Vietnam. Cô từng ngồi ghế nóng của các năm 2022 và 2023. Trong cương vị giám khảo, Thùy Tiên được đánh giá tiệm cận tiêu chí của Miss Grand International. Mới đây, cô đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN.

Đây là lần đầu Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai trò giám khảo tại Miss Grand Vietnam. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Chung cuộc, người đẹp giành được 2 giải thưởng phụ Best National Costume và Country's Power of The Year nhờ sự bình chọn của khán giả quê nhà và lọt vào top 20.

Với vai trò đương kim Miss Grand Vietnam, Lê Hoàng Phương gây chú ý khi đảm nhận ghế giám khảo tại cuộc thi năm nay. Cô là Miss Grand Vietnam đầu tiên ngồi ghế nóng khi còn trong thời gian đương nhiệm.

Lê Hoàng Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2023 tổ chức ở Việt Nam và giành giải thưởng Best National Costume cùng ngôi vị Á hậu 4. Hiện tại, Hoàng Phương tiếp tục theo học chương trình cao học tại Đại học Công nghệ TPHCM. Ngoài ra, cô là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình.

Lê Hoàng Phương còn được công chúng yêu mến với lối catwalk lôi cuốn cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp trên sàn runway.

Ban tổ chức tiết lộ format cuộc thi năm nay bám sát cuộc thi mẹ là Miss Grand International. Ngoài ra, cuộc thi cũng có nhiều sự thay đổi với những phần thi phụ mới mẻ.