Bà chủ Hoa hậu Hoàn vũ bị chỉ trích vì đăng sai thông tin chuyến đi tới Việt Nam

TPO - Việc nữ tỷ phú Anne Jakrajutatip gắn cờ Indonesia trong bài viết về chuyến công tác tại Việt Nam khiến khán giả Việt tức giận. Trước đó bà chủ Miss Universe cũng nhiều lần gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 27/2, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đăng tải bài viết về chuyến công tác tại Việt Nam. Đây là chuyến đi để công bố đơn vị mới nắm bản quyền Miss Universe tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam.

Bà Anne chia sẻ: "The Official National Director Announcement of Miss Universe Vietnam" (Tạm dịch: Buổi công bố giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam). Tuy nhiên, đi kèm bài viết, bà Anne lại đính kèm hình ảnh lá cờ của Indonesia.

Hành động này của bà Anne gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đặc biệt, nhiều khán giả Việt bày tỏ không hài lòng với sự thiếu chuyên nghiệp của bà Anne.

Nhiều ý kiến cho rằng bà Anne chỉ nhầm lẫn và không đáng trách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia gần gũi ở khu vực Đông Nam Á nên bà Anne đã thiếu sót khi không tìm hiểu kỹ trước khi đăng bài.

Đây không phải lần đầu nữ tỷ phú chuyển giới gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, bà Anne luôn là tâm điểm của những lùm xùm vì phát ngôn và sự độc đoán của mình.

Sáng 24/2, bà Anne cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel và Á hậu 2 Andreína Martínez tham dự buổi họp báo tại TPHCM.

Tại buổi họp báo, bản quyền cuộc thi Miss Universe Vietnam được công bố. Trong khi đó MC Quỳnh Nga được công bố là giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam.