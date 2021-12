Ba cán bộ công an, kiểm sát giúp con nuôi Đường 'Nhuệ' thoát tội trong vụ cắt gân lái xe

TPO - Một Phó Trưởng công an huyện, một Phó Viện Trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư (Thái Bình) và 1 kiểm sát viên vừa bị bắt vì liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ, giúp con nuôi Đường "Nhuệ" là Tiến "Trắng" và đồng phạm thoát tội trong vụ đánh, cắt gân một lái xe gây tổn hại 44% sức khoẻ xảy ra từ nhiều năm trước.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 2/12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Đức Tuấn (36 tuổi, Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), bà Phạm Thị Thu Hiền (44 tuổi, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư) và Nguyễn Hoàng Hà (45 tuổi, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Vũ Thư) về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Nguồn tin của Tiền Phong tại Thái Bình cho biết, nguyên nhân khiến 3 lãnh đạo, cán bộ kể trên bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ, dẫn đến bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến con nuôi của Đường “Nhuệ” là Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng") và một số đàn em khác.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2018, Tiến “trắng” và một đàn em là Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình - Hà Nội vào 14 giờ hàng ngày) yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng và đón khách sau 15 giờ hàng ngày, nhưng anh Hoàng không đồng ý.

Do đó, lúc 19 giờ 30 ngày 22/5/2018, Bùi Mạnh Tiến và một số đàn em đến nhà anh Hoàng ở thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, dùng dao chém nhiều nhát làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân 2 tay và 2 chân.

Sau khi sự việc xảy ra, Đường "Nhuệ" đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng và và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định, để không xử lý hình sự vụ việc. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định.

Đến ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự kể trên và Viện KSND huyện Vũ Thư sau đó phê chuẩn quyết định không khởi tố này.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, xác định vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã tiến hành điều tra.

Từ kết quả trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã yêu cầu Viện KSND tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư; đồng thời, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 5/6/2020, Viện KSND tối cao quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra về việc bỏ lọt tội phạm cũng xác định: Trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc gây thương tích nói trên, điều tra viên và cán bộ điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, trong đó Vũ Đức Tuấn là Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp phụ trách phụ án đã có hành vi không thực hiện giám định thương tích, không dẫn giải người bị hại đi giám định, thiết lập tài liệu khống, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự để không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng.

Lãnh đạo và kiểm sát viên Viện KSND huyện Vũ Thư biết rõ Cơ quan điều tra không thực hiện trưng cầu giám định thương tích đối với bị hại nhưng không thực hiện quyền hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đã thống nhất với Cơ quan điều tra trong việc không khởi tố vụ án hình sự, nhằm mục đích không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng.

Sau quá trình điều tra, ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bằng Giang, nguyên Phó Trưởng Công an xã và Hoàng Hồng Hạnh, nguyên Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để điều tra làm rõ về vụ việc trên.

Đến sáng nay, 2/12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiếp tục bắt thêm 3 cán bộ trên.

Liên quan vụ án bị làm sai lệch hồ sơ này, sau khi các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình tiến hành khởi tố, điều tra, đến ngày 25/10/2021 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử công khai đối với Bùi Mạnh Tiến (25 tuổi, thường gọi Tiến "trắng") và 5 đồng phạm khác về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự. Phiên toà đã xử 6 bị cáo tổng cộng 40 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Bùi Mạnh Tiến bị phạt mức án cao nhất 8 năm tù giam với vai trò là chủ mưu, đầu vụ.