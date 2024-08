B Ray tiếp tục bị tẩy chay

TPO - Sau bài đăng đính chính, B Ray vẫn hứng chỉ trích dữ dội từ khán giả. Rapper sinh năm 1993 bị yêu cầu rời khỏi vị trí HLV của game show Rap Việt mùa 4.

Thông qua bài đăng mới nhất trên fanpage, B Ray thừa nhận đã có suy nghĩ nông nổi, dẫn đến những bài viết sai lệch trong quá khứ. Nghĩa là, tất cả thông tin nhạy cảm, liên quan đến B Ray, gây tranh cãi trên mạng xã hội trong những ngày qua là sự thật. B Ray đã lên tiếng, song vẫn hứng chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Một ý kiến từ khán giả cho rằng ê-kíp sản xuất game show Anh trai say hi đã mạnh tay cắt sóng Myra Trần, sau khi nữ ca sĩ bị đào lại hình ảnh nhạy cảm trên một sân khấu ở Mỹ. Trường hợp của B Ray có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc lớn hơn, liệu Rap Việt sẽ xử lý thế nào?

Những phát ngôn gây bức xúc

B Ray bị xới lại một loạt bài đăng nhạy cảm trên fanpage từ 8 năm trước. B Ray gây bức xúc khi đăng hình xăm bản đồ Việt Nam, kèm theo chia sẻ: "Thủ đô dời về Sài Gòn rồi nha".

HLV của Rap Việt mùa 3 từng phát hành nhiều bản nhạc có nội dung mỉa mai nhạy cảm. Đến nay, nam rapper đã ẩn hoặc xóa tất cả bài đăng, nhạc phẩm gây tranh cãi. Tuy nhiên, vẫn có một số đoạn nhạc của B Ray còn trôi nổi trên mạng, điển hình là Ông Can, đang bị đào xới lại trên nền tảng TikTok.

B Ray đã công khai xin lỗi sau khi sức nóng của vụ việc đẩy lên đỉnh điểm. Nam rapper cho biết: "Mình đã những suy nghĩ nông nổi dẫn đến những bài viết sai lệch trong quá khứ. Bản thân B Ray ở thời điểm đó chưa nhận thức đúng cũng như chưa có kiến thức đầy đủ về lịch sử, văn hoá Việt Nam, cùng với sự xốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ".

Dù vậy, nhiều khán giả tiếp tục chỉ trích B Ray khi bài xin lỗi của nam rapper không chia sẻ đúng trọng tâm. Trước sức ép từ dư luận, fanpage B Ray cũng khóa bình luận.

B Ray (tên thật Trần Thiện Thanh Bảo) là một trong những rapper thành công nhất thị trường nhạc Việt 5 năm qua. Khi còn hoạt động ở Underground, B Ray nổi tiếng với những bản rap diss (công kích) và đánh vào nội dung nhạy cảm. Khi trở về Việt Nam, B Ray bắt đầu nổi lên với Ex's Hate Me và Anh nhà ở đâu thế (kết hợp Amee).

Trước khi ngồi "ghế nóng" Rap Việt mùa 3, B Ray từng mất hút vài năm. Nam rapper vẫn ra sản phẩm đều nhưng không xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu và chương trình. Hai năm qua, hình ảnh B Ray trên mạng được xây dựng chuyên nghiệp, sạch sẽ hơn, trước khi nam rapper bị cộng đồng mạng xới lại quá khứ.

Năm ngoái, B Ray từng gây bức xúc khi phát hành sản phẩm Để ai cần, với nội dung được cho xúc phạm và trù ẻo phụ nữ. Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã vào cuộc và xử lý MV nhạy cảm của B Ray. Kết quả là sản phẩm Để ai cần bị buộc gỡ khỏi YouTube và mọi nền tảng nhạc số.

Có kết cục tương tự Myra Trần?

B Ray đã lên tiếng đính chính, xin lỗi ở thời điểm bị réo tên căng thẳng nhất. Các khán giả cho rằng B Ray trong vài năm gần đây đã trưởng thành để xây dựng hình tượng nghệ sĩ chuẩn mực hơn. Song, với những lùm xùm chạm mức đỉnh điểm như hiện tại, không phù hợp nếu B Ray tiếp tục lên sóng truyền hình ở ghế nóng Rap Việt mùa 4.

Các khán giả lấy trường hợp của Myra Trần làm ví dụ. Myra Trần cũng gặp sự cố vì một sân khấu biểu diễn từ nhiều năm trước, có tính chất không nghiêm trọng bằng B Ray nhưng vẫn bị Anh trai say hi loại bỏ. Hai game show Anh trai say hi và Rap Việt có chung nhà sản xuất, do đó trường hợp của B Ray càng bị đôn thúc từ khán giả.

Được biết, Rap Việt mùa 4 đã hoàn thành ghi hình vòng Chinh phục. Tại đây, B Ray tiếp tục ngồi ghế HLV. Nếu B Ray rút lui, ê-kíp sản xuất Rap Việt sẽ gánh thiệt hại nặng, khi đã phân chia đội hình về 4 HLV. Chuyện loại bỏ B Ray sẽ không đơn giản như khi Anh trai say hi cắt sóng Myra Trần để dàn dựng đường hình thay thế.

Thay vào đó, nếu B Ray rời ghế nóng Rap Việt mùa 4 đột ngột, mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát với Rap Việt khi ghi hình vòng Chinh phục, vì mọi bài thi của thí sinh đều gắn liền nhận xét, hành động của HLV trên ghế nóng.