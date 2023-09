AZHousing và Hanotour ký kết thỏa thuận kinh doanh tại dự án The 5Way Phú Quốc

Ngày 25 Tháng 9 Năm 2023, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần AZHousing - đối tác chiến lược phân phối bất động sản Vinhomes, đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác đầy hứa hẹn với Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội (Hanotours) - Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế tốt nhất Việt Nam, trong việc hợp tác khai thác kinh doanh du lịch dành cho các sản phẩm nhà ở nghỉ dưỡng tại dự án The 5 Way - Life Concepts tại Grand World Phú Quốc.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kinh doanh dự án The 5Way Phú Quốc, việc hợp tác sẽ đẩy mạnh cung cấp nguồn khách du lịch dồi dào đến nghỉ dưỡng tại The 5way - Life Concepts Phú Quốc; giúp cho việc tăng trưởng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, kết nối hệ sinh thái của hai bên, nâng cao sức cạnh tranh… đặc biệt sẽ mang đến cơ hội lớn với các nhà đầu tư và trải nghiệm du lịch độc đáo không thể bỏ lỡ cho du khách tới đảo ngọc Phú Quốc.

Kỷ nguyên mới của thành phố biển

Với vô vàn thế mạnh về thiên nhiên cũng như chính sách ưu đãi, giờ đây nhắc tới Phú Quốc ta không chỉ nói đến du lịch, mà còn là điểm đến tiềm năng đúng nghĩa, một viên ngọc thô đang dần được đưa ra ánh sáng.

Và sắp tới đây khi dự án The 5Way Phú Quốc – Life Concepts được mở bán, sẽ mang đến một siêu phẩm lần đầu tiên xuất hiện với phong cách sống độc đáo 5 in 1 – sống – trải nghiệm – nghỉ dưỡng – đầu tư linh hoạt – an toàn.

Tọa lạc nơi trung tâm trái tim Grand World của quần thể trung tâm giải trí nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center 1000ha đã hình thành, không chỉ vậy, khi hệ thống trường học, bệnh viện được hoàn thiện trong năm 2024, The 5Way không chỉ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư cho thuê mà còn cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm một ngôi nhà thứ 2.

Bất động sản và du lịch hợp tác lợi ích kép cho cả doanh nghiệp và khách hàng

Bất động sản và du lịch là hai lĩnh vực có sự tương quan mật thiết. Việc đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú vừa đảm bảo yếu tố chất lượng, vừa cân đối về chi phí cho khách du lịch luôn là vấn đề mà các doanh nghiệp du lịch đau đầu hằng năm. Còn với doanh nghiệp bất động sản là tìm đầu ra cho việc sinh lời từ BĐS đó.

Sự kiện Ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh chính là nhằm đưa ra giải pháp tối ưu cho 2 vấn đề trên, đại diện AZHousing và Hanotours đã nhất trí thống nhất liên kết, bảo đảm hợp tác lâu dài, bền vững trên cơ sở dựa vào lợi thế của hai bên để khai thác tốt nhất tiềm năng của mình về nguồn bất động sản và khách hàng lưu trú.

Giờ đây, khách hàng có căn hộ nghỉ dưỡng được phân phối bởi AZHousing hoàn toàn yên tâm khi đã có một kênh thu lời từ du lịch dựa trên nguồn khách hàng khổng lồ trong cả năm từ Đơn vị lữ hành Hanotours.

Còn về phía khách hàng có nhu cầu du lịch tại Phú Quốc sẽ được ở trong những căn hộ nghỉ dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và gia đình, lại có chi phí hợp lý nhất.

Bà Đào Phương Yến, Phó tổng Giám đốc điều hành của AZHousing, chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng về thỏa thuận hợp tác này. Sự kết hợp với Công ty lữ hành lâu năm và có kinh nghiệm như Hanotours trong ngành du lịch sẽ mang lại một cơ hội lớn không chỉ cho 2 doanh nghiệp mà còn là cơ hội khai thác kinh doanh đầu ra cho khách hàng của chúng tôi."

Phó tổng Giám đốc Hanotours, bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, cũng bày tỏ: "Chúng tôi tin tưởng rằng dự án The 5Way Phú Quốc sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho du lịch biển tại Việt Nam. Hanotours rất vui mừng được hợp tác với AZHousing để mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho du khách mỗi khi đến với Phú Quốc."

Sự ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần AZHousing và Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho cả doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời cũng thể hiện cam kết của cả hai công ty với việc hỗ trợ khách hàng và phát triển bền vững. Chúng ta có thể kỳ vọng vào một bước đột phá trên thị trường bất động sản và du lịch thông qua sự hợp tác này.

