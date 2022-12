'Avatar 2' tạo cơn sốt ở Trung Quốc

TPO - "Avatar: Dòng chảy của nước" đạt doanh thu 100 triệu NDT sau 3 ngày mở vé đặt trước. Phim tạo nên cơn sốt phòng vé tính riêng thị trường châu Á.

Sohu đưa tin ngày 12/12, bom tấn Avatar: Way of Water (Tựa Việt: Avatar: Dòng chảy của nước) do đạo diễn huyền thoại James Cameron mất 13 năm hoàn thành đã tổ chức buổi ra mắt tại Trung Quốc ở khu nghỉ dưỡng trong khuôn viên Disney Thượng Hải.

Vợ chồng Đặng Siêu và Tôn Lệ tham gia lồng tiếng cho phiên bản Trung Quốc xuất hiện tại buổi ra mắt. Đặng Siêu nói anh là fan cứng của Cameron, đồng thời tiết lộ Tôn Lệ đã khóc, khản cổ vì việc lồng tiếng. Ngoài ra, hai diễn viên lồng tiếng Hoàng Hiên và Chương Tử Di đã mang đến màn chào sân bất ngờ cho khán giả qua màn ảnh rộng.

Theo The Paper, bom tấn ấn định ra rạp ngày 16/12 và nhanh chóng cán mốc 100 triệu NDT (14,3 triệu USD), doanh thu vé đặt trước sau 3 ngày. Mức vé trung bình của Avatar 2 là hơn 91 NDT (hơn 300.000 đồng).

Tại thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Avatar tạo nên “cơn sóng” trong hệ thống đặt vé tại các rạp. Đơn vị dự đoán phòng vé Kobis tại thị trường Hàn Quốc cho biết nửa triệu vé đã được đặt trước, chiếm 87% số ghế các suất chiếu hiện nay.

Giới chuyên môn nhận định phần 2 là ứng cử viên sáng giá cho đường đua Oscar năm tới. Trước đó, đạo diễn James Cameron tuyên bố ông rời thương hiệu này nếu bộ phim không ăn khách.

Avatar: Dòng chảy của nước trở thành bộ phim đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới với chi phí sản xuất ước tính là 350-400 triệu USD. Thời lượng của phim là 3 tiếng 10 phút, dài hơn phần đầu 30 phút.

Những phản ứng đầu tiên từ các nhà phê bình đều tích cực. Nhà phê bình Erik Davis nhận xét Avatar 2 là một kiệt tác, hoành tráng, hấp dẫn và giàu cảm xúc hơn phần một.

Bộ phim được tạo ra James Cameron, một trong những đạo diễn có ảnh hưởng nhất ở Hollywood. Ông tự viết kịch bản và đảm nhận vai trò đạo diễn. Gần 13 năm, phim bắt đầu phần 2, kể tiếp chuyến phiêu lưu của Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) và thế hệ tiếp theo của người Na'vi thuộc tộc Omaticaya cùng cuộc khủng hoảng mới mà Pandora sẽ phải đối mặt.