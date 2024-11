AVAKids thắp sáng đường chạy Color Run For Smiles 2024: Cùng chung tay vì những nụ cười mới

Giải chạy Color Run For Smiles 2024 với sự đồng hành của AVAKids vừa khép lại thành công với sự tham gia nhiệt tình của 2000 người tham dự.

Hàng ngàn bước chân, hàng trăm nụ cười mới

Giải chạy Color Run For Smiles không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là hoạt động nâng cao nhận thức và khuyến khích sự chung tay của cộng đồng, hướng tới ủng hộ các ca phẫu thuật tái tạo nụ cười cho trẻ em dị tật hàm mặt trên khắp Việt Nam. Sự kiện do Operation Smile Vietnam - Tổ chức Phẫu thuật Nụ Cười và VNPR - Mạng lưới quan hệ công chúng Việt Nam phối hợp tổ chức.

Mang thông điệp “Thể thao thay đổi cuộc đời”, trong suốt 3 năm thực hiện, Color Run For Smiles - Đường Chạy Sắc Màu Nụ Cười đã thu hút hơn 8000 người tham gia, đem đến hơn 200 nụ cười mới cho các em. Năm nay, giải chạy tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân cũng như đông đảo người tham gia, hứa hẹn nối dài hành trình tái tạo nụ cười, viết tiếp ước mơ cho những em bé không may bị khiếm khuyết.

Hoà chung sứ mệnh ấy, AVAKids đã 2 lần đồng hành cùng giải chạy Color Run For Smiles với tư cách nhà tài trợ Vàng. Thành quả sau mỗi đợt, AVAKids không chỉ mang đến cơ hội tìm lại nụ cười cho hàng chục em bé, mà còn tạo nên những khoảnh khắc vui tươi, gắn kết các gia đình tham gia qua nhiều tiết mục hoạt náo, Super Voi AVA ngộ nghĩnh và các phần quà thiết thực, đáng yêu.

Chia sẻ lý do đồng hành cùng giải chạy, chị Nguyễn Thị Nguyệt Hồng - Giám đốc ngành hàng AVAKids cho biết: “Thấu hiểu sâu sắc khó khăn của những gia đình có con em bị dị tật môi, hở hàm ếch, AVAKids mong muốn góp phần lan tỏa, khuyến khích cộng đồng cùng nhận thức và chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Chúng tôi hy vọng có thể góp phần giúp nhiều em bé tìm lại nụ cười trọn vẹn, để các em tự tin hơn trong cuộc sống, đồng thời là nguồn động viên to lớn để các em và gia đình thay đổi tương lai tốt đẹp hơn”.

Hành trình đồng hành ý nghĩa cùng Operation Smile Vietnam

Không chỉ hai lần là nhà tài trợ Vàng cho giải chạy, AVAKids đã khởi xướng Quỹ "Nụ cười AVAKids", đồng hành cùng Operation Smile Vietnam trong suốt nhiều năm qua với cam kết đóng góp 5,5 tỷ đồng - tương đương 550 ca phẫu thuật tái tạo nụ cười cho các em nhỏ trên khắp cả nước.

Tính đến nay, Quỹ "Nụ cười AVAKids" đã hỗ trợ thành công 7 đợt mổ, hoàn thành hơn 400 nụ cười trọn vẹn cho các em bị khiếm khuyết hàm mặt. Không chỉ đến các thành phố lớn như Hồ Chí Minh hay Hà Nội, chuyến tàu nụ cười của AVAKids còn thường xuyên ghé thăm vùng cao như Sơn La, Gia Lai, Thái Nguyên... để “trao trả” nụ cười cho những em nhỏ kém may mắn tại đây. Đợt phẫu thuật gần đây nhất diễn ra tại Sơn La với 56 ca mổ đã để lại dấu ấn sâu sắc, mang đến niềm vui cho hàng chục em nhỏ và gia đình.

Với những đóng góp tích cực, AVAKids đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của Operation Smile tại Việt Nam. Sự chung tay của AVAKids không chỉ giúp tăng cường nguồn lực cho các hoạt động phẫu thuật, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề dị tật hàm mặt ở trẻ em. AVAKids vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Operation Smile Vietnam trong năm 2025 để viết tiếp hành trình tái tạo nụ cười trẻ thơ.

Dù tên tuổi còn khá non trẻ, song những đóng góp liên tiếp của AVAKids cũng là minh chứng cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội luôn được tiếp nối của Thế Giới Di Động - doanh nghiệp chủ quản của thương hiệu bán lẻ mẹ và bé này. Trước đó, Thế Giới Di Động từng phát động nhiều chương trình thiện nguyện quy mô như “Cơm dẻo - Bếp ấm” trao tặng 10.000 nồi cơm điện cho bà con vùng cao năm 2020, 1.000 tấn gạo “Tết sẻ chia” gửi đến các gia đình khó khăn năm 2021, “Góp triệu yêu thương - Trao ngàn tấn gạo” trợ giúp người dân phía Nam sau dịch COVID-19, hay ủng hộ 10.000 nồi cơm điện và 5 tỷ đồng hỗ trợ bà con đợt bão lũ 2024 vừa qua…