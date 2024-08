Arsenal và Man City thống trị các danh hiệu cá nhân của Ngoại hạng Anh 2023/24

TPO - Cựu trung tá Trần Nam Trung - người từng công tác tại Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), bị tước quân tịch, khởi tố bị can do lái xe vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người.