Arsenal giành ‘bom tấn’ Declan Rice với giá đắt nhất lịch sử CLB

TPO - Ngày 13/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Trà Vinh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quang Danh (25 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.