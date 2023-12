'Aquaman 2': Dấu chấm hết cho vũ trụ siêu anh hùng

TPO - Dù được đầu tư kinh phí lớn với dàn diễn viên ngôi sao, bom tấn "Aquaman and the Lost Kingdom" gây thất vọng với nội dung cũ kỹ, ít bất ngờ.

Nối tiếp The Flash và Blue Beetle, Aquaman and the Lost Kingdom (Tựa Việt: Aquaman và vương quốc thất lạc) là phần phim tiếp theo cũng là dự án cuối cùng khép lại Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU).

Tác phẩm gây chú ý vì phát hành vào thời điểm dòng phim siêu anh hùng có dấu hiệu tụt dốc với nhiều dự án lỗ nặng khi ra rạp. Phần tiền nhiệm Aquaman (2018) từng đại thắng doanh thu với hơn 1,1 tỷ USD toàn cầu nên phim cũng được kỳ vọng lập thành tích tương tự tại phòng vé.

Kịch bản cũ kỹ

Chuyện phim lấy mốc thời gian nhiều năm sau những sự kiện từ phần trước. Song, khán giả chưa xem phần đầu vẫn có thể hiểu được nội dung phim.

Sau khi trở thành vua của xứ biển khơi Atlantis, Arthur Curry (Jason Momoa) – tức Aquaman – kết hôn với công chúa Mera (Amber Heard) và sinh được một cậu con trai. Song, kẻ thù cũ là Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) vẫn âm mưu trả thù sau lần bại trận đầu tiên.

Để tìm cách tiêu diệt Aquaman, Black Manta khai thác các cổ vật thất lạc ở Atlantis và phát hiện được một cây đinh ba đen có quyền năng kỳ lạ, giúp hắn gia tăng sức mạnh gấp bội phần.

Trước sự tấn công liên tục của Black Manta, Aquaman không còn cách nào khác phải hợp lực với anh trai cùng mẹ khác cha Orm Marius (Patrick Wilson). Bỏ qua những khác biệt và hận thù, cả hai đặt an nguy của vương quốc Atlantis lên hàng đầu, quyết tâm đánh bại Black Manta một lần nữa.

Kịch bản phim đơn giản. Khán giả nhận ra nội dung sao chép khá nhiều chi tiết của các tác phẩm cùng dòng, nổi bật là câu chuyện của Thor: Ragnarok (2017): Hai anh em siêu anh hùng từ đối đầu phải cùng hợp lực để chống kẻ lại kẻ thù chung.

Ê-kíp vẫn sử dụng công thức quen thuộc của dòng phim siêu anh hùng. Để tăng tính giải trí, nhóm biên kịch lồng ghép nhiều tình tiết hài hước nhằm gây cười.

Mô-típ thiện thắng tà khiến cái kết dễ đoán. Sự xuất hiện của phản diện cũ là Black Manta cũng khiến nhiều khán giả thất vọng. Phần lớn ý kiến đánh giá tác phẩm chỉ như một bản mở rộng của phần đầu.

Bên cạnh đó, phim cũng cài cắm thông điệp về môi trường thông qua câu chuyện về vua biển cả. Song, các tình tiết chưa được xử lý khéo léo, còn lộ liễu và mang tính giáo điều.

Hình ảnh choáng ngợp nhưng diễn xuất nhạt

Ngồi ghế đạo diễn Aquaman 2 vẫn là James Wan, đạo diễn từng làm nên thành công của phần đầu, cùng hàng loạt dự án ăn khách như như Insidious (2010), The Conjuring (2013), Furious 7 (2015)…

Với kinh nghiệm làm phim lâu năm, James Wan có nhiều sự tính toán hợp lý, phần nào giúp cho một câu chuyện nhạt trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, đôi lúc mạnh phim diễn ra hơi nhanh dù thời lượng khá dài (124 phút).

Kinh phí hơn 200 triệu USD đổ dồn vào hành động và kỹ xảo. Phần lớn các cảnh chiến đấu được xây dựng dưới bối cảnh đại dương, tạo nên sự khác biệt so với nhiều phim siêu anh hùng khác.

Hiệu ứng CGI đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bối cảnh, chiến binh. Đạo diễn James Wan vẫn phát huy thế mạnh trong cách dàn dựng, tạo nên những trận chiến hoành tráng với số lượng nhân vật lên đến hàng triệu người.

Khâu âm thanh cũng được sử dụng hợp lý, phần nào tăng tính hấp dẫn cho những phân đoạn hành động diễn ra dồn dập, liên tiếp.

Trong lần cuối cùng đảm nhận Aquaman, Jason Momoa giữ nguyên lối diễn từ những lần xuất hiện trước. Đôi lúc, tài tử còn thiếu đa dạng trong cách xử lý nhân vật nên khiến vai diễn trở nên nhạt nhòa, một màu.

Bù lại, nam diễn viên Patrick Wilson tỏa sáng và có nhiều đất diễn hơn so với phần đầu. Anh không hề lép vế so với Jason Momoa, phối hợp ăn ý với đồng nghiệp để tạo ra nhiều tràng cười thú vị cho phim.

Trước khi dự án phát hành, nhiều ý kiến khán giả yêu cầu hãng Warner Bros. Pictures phải loại Amber Heard ra khỏi phim vì những lùm xùm về đời tư. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn xuất hiện khá nhiều trong tác phẩm vì nhân vật Mera quan trọng và không thể thay thế.

Song, có vẻ như Amber Heard cũng đã được cắt giảm khá nhiều thời lượng để chiều lòng người hâm mộ nên vai diễn của cô cũng nhạt nhòa, kém ấn tượng.

Ra mắt tại rạp Việt, Aquaman 2 không gặp nhiều đối thủ mạnh nên nhanh chóng vươn lên đầu bảng xếp hạng Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập). Tác phẩm vượt mặt các phim Việt như Kẻ ăn hồn, Quỷ cầu lẫn phim ngoại như Wonka, Thiếu niên và chim diệc, Điều ước… Tính đến hiện tại, phim đã thu hơn 20 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Đáng tiếc, là dự án cuối cùng của DCEU nhưng Aquaman 2 không tạo cảm giác tiếc nuối hay hoài niệm. Câu chuyện cũng không có bất kỳ tình tiết nào liên quan đến vũ trụ siêu anh hùng cũ.

Phim vẫn đậm tính giải trí nhưng không mang lại cho người xem nhiều bất ngờ. Tác phẩm chỉ như một dấu chấm hết thất vọng cho vũ trụ DCEU, sau 10 năm tung hoành màn bạc.