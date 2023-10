Anh Minh lọt tốp 4 golfer có vòng đấu âm tại giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương

TPO - Nguyễn Anh Minh là một trong số golfer đạt được vòng đấu âm gậy trong ngày thi đấu thứ 3 tại giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương (ACC) 2023.

Nguyễn Anh Minh đã trải qua khoảng thời gian chơi thăng hoa trên sân golf nổi tiếng Royal Melbourne Golf Club của Australia trong ngày thi đấu thứ 3 tại giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương (ACC) 2023.

Điểm nhấn tại vòng 3 của Anh Minh là điểm eagle ở hố 10 par 5. Cùng với 4 birdie ở hố 2, 8, 12, 13 và 5 bogey, golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam đạt kết quả 70 gậy (-1).

Đây là vòng đấu âm gậy đầu tiên của Anh Minh tại giải đấu năm nay giúp golfer sinh năm 2007 cải thiện điểm số với tổng điểm +7, qua đó tăng 22 bậc vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Lê Khánh Hưng cũng thể hiện phong độ ổn định khi đánh 74 gậy +3 ở vòng ba. HCV SEA Games khởi đầu tốt với chuỗi par 4 hố, sau đó mắc 3 bogey và ghi 1 birdie để hoàn thành chín hố đầu với 37 gậy.

Ở chín hố cuối, Lê Khánh Hưng mắc 1 double bogey, 2 điểm bogey cùng 3 birdie để kết thúc vòng đấu với 74 gậy +3. Tổng điểm +12 giúp Khánh Hưng vươn lên đồng hạng 28 trên bảng xếp hạng.

Trưởng đoàn Bạch Cường Khang cho biết, hôm nay là ngày thi đấu tốt của hai vận động viên Việt Nam. Anh Minh dù khởi đầu không tốt với điểm bogey ngay ở hố đầu tiên, nhưng sau đó thi đấu đầy bản lĩnh, ghi nhiều điểm birdie, đặc biệt là eagle đẹp mắt trên hố 10 để khép lại vòng đấu với tổng điểm -1.

Ông Bạch Cường Khang nhấn mạnh, kết quả này rất mỹ mãn bởi trong ngày thi đấu thứ 3 rất ít vận động viên đạt điểm âm. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử golf Việt Nam dự giải châu Á- Thái bình Dương chứng kiến một vận động viên lên được tới vị trí 14 trên bảng xếp hạng. Hy vọng Anh Minh và Khánh Hưng tiếp tục duy trì phong độ và thể hiện tốt ở vòng cuối để có thể khép lại giải đấu trong tốp 10.

Giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương do Liên đoàn golf châu Á- Thái Bình Dương tổ chức từ năm 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và được hai tổ chức sở hữu major - Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (The Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch ACC sẽ có suất đấu Masters và The Open năm tiếp theo. Bên cạnh đó, golfer cán đích ở vị trí Á quân cũng sẽ được tham dự vòng loại của The Open.