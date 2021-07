Angelina Jolie ăn tối với nam rapper từng mỉa mai Brad Pitt

TPO - Nhiều suy đoán được đưa ra sau khi Angelina Jolie và The Weeknd bị phát hiện dùng bữa tối cùng nhau.

Tối thứ Tư (30/6, giờ địa phương), Angelina Jolie và The Weeknd bị bắt gặp khi rời khỏi nhà hàng Ý nổi tiếng Giorgio Baldi ở Los Angeles (Mỹ). Theo Page Six, hai ngôi sao dùng bữa tối cùng nhau trong vài giờ đồng hồ, sau đó lần lượt từng người ra về để không bị chụp ảnh chung.

“Đả nữ” 46 tuổi trông thanh lịch, nữ tính với chiếc váy lụa đen dài qua mắt cá chân, mặc ngoài áo khoác dáng dài màu nâu be. Trong khi đó, nam ca sĩ 31 tuổi mặc đồ denim kết hợp áo phông đen và boot cùng màu.

Cuộc gặp gỡ này lập tức trở thành đề tài “hot” được bàn luận trên mạng xã hội, trong đó có cả nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, Page Six nhận định, bà mẹ sáu con và rapper người Canada nhiều khả năng gặp nhau vì lý do công việc. Được biết, The Weeknd đang muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood.

“Rõ ràng là họ không cố giấu cuộc hẹn. Anh ấy đang tập trung vào công việc đóng phim. Anh ấy đã đóng chính trong loạt phim của HBO”, một nguồn tin thân cận với The Weeknd nói với Page Six.

Theo Daily Mail, Angelina và chủ nhân hit “Blinding Lights” không được biết đến là bạn bè nhưng hai người có một số liên kết khá hấp dẫn.

Năm 2016, tờ National Enquirer tuyên bố, Brad Pitt “tán tỉnh một cách đáng xấu hổ” với Selena Gomez, bạn gái cũ của The Weeknd (hẹn hò và chia tay năm 2019), khiến mối quan hệ của nam diễn viên và Angelina (lúc đó còn là vợ chồng) gặp trục trặc. Thời điểm đó thông tin này gây xôn xao dư luận dù sau đó bị bác bỏ.

Cùng năm, The Weeknd phát hành ca khúc "Party Monster", có đề cập đến bờ môi của Angelina và vòng ba của Selena. Sau đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1990 mỉa mai Brad Pitt trong đĩa đơn "Starboy" năm 2016, so sánh tài tử 58 tuổi như “một tên cướp”.

Gần đây, Angelina Jolie được cho là muốn tái hợp với Jonny Lee Miller sau khi liên tục bị bắt gặp đến căn hộ của chồng cũ ở New York trong kỳ nghỉ sinh nhật tuổi 46.

Tú Oanh