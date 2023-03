Ấn tượng với thiết kế hồ bơi đa tầng tại 9X An Sương

Là dự án khu căn hộ đầu tiên tại Hóc Môn (TP.HCM) sở hữu thiết kế hồ bơi đa tầng ấn tượng có quy mô đến 400m2, kết hợp cùng hệ tiện ích đa dạng, 9X An Sương mở ra một không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn từng giây phút hạnh phúc mỗi ngày.

Khu căn hộ đầu tiên có hồ bơi vô cực tại Hóc Môn

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, bơi lội không chỉ tốt về mặt thể chất mà còn giúp giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ, học tập và làm việc tốt hơn. Chính vì vậy, căn hộ có hồ bơi nội khu trở thành tiêu chí quan trọng của nhiều khách hàng khi lựa chọn nơi an cư.

“Vợ chồng mình muốn tìm dự án căn hộ có đầy đủ tiện ích, đặc biệt là hồ bơi vì cả nhà rất thích bơi lội. Cứ được đi bơi là các con bỏ hết điện thoại, máy tính, còn bản thân mình thì giảm căng thẳng đáng kể. Tuy nhiên, các căn hộ có hồ bơi nội khu thường mức giá khá cao nên nhà mình vẫn đang tìm kiếm dự án phù hợp”, chị Mai Linh – một khách hàng trẻ đang tìm mua căn hộ tại TP.HCM cho biết.

Trên thị trường hiện nay không thiếu dự án căn hộ có hồ bơi, nhưng không phải dự án nào cũng phù hợp tài chính của khách hàng, nhất là những dự án có hệ thống hồ bơi được đầu tư bài bản. Tại Hóc Môn, một dự án căn hộ dành cho giới trẻ vừa được Hưng Thịnh Land ra mắt – dự án 9X An Sương, sở hữu hệ thống hồ bơi đa tầng ấn tượng, thỏa mãn nhu cầu vận động, thư giãn cho cư dân. 9X An Sương còn “tạo sóng” với mức giá dự kiến vô cùng hợp lý, phù hợp túi tiền của đại đa số người trẻ.

Sở hữu diện tích khoảng 400m2, hệ thống hồ bơi tại 9X An Sương hiện có quy mô lớn nhất khu vực này. Nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho cư dân, Hưng Thịnh Land quy hoạch hồ bơi như resort với hồ bơi trẻ em, hồ bơi vô cực cho người lớn, hồ Jacuzzi, quầy bar, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em bên hồ...

Một điểm nhấn đặc biệt là thác tràn kéo dài từ tầng 4 xuống trệt, kết hợp với cụm cảnh quan được thiết kế giật tầng tạo nên một khung cảnh đầy tính nghệ thuật. Xung quanh được bố trí nhiều dãy ghế nghỉ, những hàng cây xanh xanh mát xen lẫn các khóm hoa rực rỡ sắc màu, mang tới không gian nghỉ dưỡng và thư giãn đích thực.

Chú trọng tới nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi, hồ bơi vô cực tại 9X An Sương có 2 khu vực riêng biệt cho người lớn và cho trẻ em. Con em cư dân tương lai sẽ có cho mình một không gian vui chơi lý tưởng, được thỏa sức vui vầy với bạn bè đồng trang lứa.

Còn với cư dân trưởng thành, còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi ngày tan làm được tận hưởng làn nước xanh mát cùng những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn ngay thềm nhà. Cuối tuần sẽ là những khoảnh khắc vui vầy tại bể bơi cùng gia đình, bạn bè bên những thức uống mát lành và ngắm nhìn nhịp sống bình yên nhưng không kém phần sôi động tại chính nơi mình sống…

Ngoài ra, còn có một bồn sục Jacuzzi đem đến lợi ích cho sức khỏe, mang lại trải nghiệm massage thư giãn giữa làn nước ấm cho cư dân.

Hàng chục tiện ích đa dạng, thỏa mãn mọi nhu cầu

Với mục tiêu mang đến chất lượng sống cao nhất cho cư dân tương lai, bên cạnh hồ bơi vô cực, 9X An Sương còn sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sống, giải trí, rèn luyện sức khỏe. Có thể kế đến như: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, vườn nướng BBQ, vườn rau cộng đồng… Là dự án hướng đến nhóm khách hàng trẻ, 9X An Sương còn bố trí nhiều tiện ích dành riêng cho thị dân 9X như: 9X Iconic Zone, 9X Club, Chill Zone.

Hệ tiện ích phong phú với khoảng 30 hạng mục trong quy mô dân số chỉ khoảng 800 hộ dân, cuộc sống của cư dân 9X An Sương sẽ không bị bó hẹp trong bốn bức tường hay chen chúc ở nội khu mà được thay thế bởi không gian thông thoáng, rộng mở.

Tại đây, người già có thể xuống sân để tập thể dục, thư giãn tại đường dạo bộ, trò chuyện khuây khỏa; các cặp vợ chồng hay nhóm thanh niên trẻ có thể lựa chọn các hoạt động như bơi lội, gym, bóng rổ, tennis hay café, mua sắm cùng bạn bè trong trung tâm thương mại, các căn shophouse đa dạng ngành hàng; các bạn nhỏ sẽ thỏa thích vui đùa, hoạt động thể chất ở khu vui chơi trẻ em.

Tọa lạc tại trung tâm Hóc Môn, nằm ngay mặt tiền đường Song Hành, 9X An Sương còn thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú. Từ các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall Hóc Môn đang được đẩy mạnh đầu tư, những siêu thị tiện lợi, các tòa văn phòng, chuỗi nhà hàng, cafe, bệnh viện, trường học đa cấp bậc...

Sở hữu hệ tiện ích đồng bộ, không gian xanh cùng vị trí kết nối thuận tiện, 9X An Sương sẽ là nơi trở về đầy yêu thương, nơi mọi bộn bề lo âu đều để lại bên ngoài cánh cửa và cư dân sẽ sống trọn khoảng thời gian thư thái đúng nghĩa sau một ngày dài.

Là dự án thứ 2 trong chuỗi căn hộ 9X dành cho người trẻ của Hưng Thịnh Land, 9X An Sương có mức thanh toán đợt 1 dự kiến chỉ 150 triệu đồng, lịch thanh toán siêu giãn 0,5%/tháng cùng nhiều chính sách chiết khấu hấp dẫn. Đây sẽ là cơ hội không thể bỏ lỡ để giới trẻ hiện thức hóa giấc mơ an cư.

