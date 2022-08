An Lập Phát được HR Asia Awards vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'

Vào ngày 11/8/2022, tại trung tâm Hội Nghị Gem Center (Quận 1), sự kiện vinh danh và trao giải thưởng HR Awards 2022 do HR Asia Magazine – tạp chí hàng đầu về Nhân sự khu vực Châu Á tổ chức và bình chọn – đã chính thức được diễn ra trong không khí vô cùng long trọng.

Trong sự kiện này, Công ty TNHH SX TM ĐT Nhôm An Lập Phát vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022” (Best Companies To Work For In Asia 2022). Đây là lần đầu tiên Công ty An Lập Phát nhận được giải thưởng danh giá này, qua đó ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc “thu hút, đào tạo và phát triển con người” của Công ty trong nhiều năm qua.

Với An Lập Phát, con người chính là tài sản quý giá nhất

Bà Hoàng Thị Thùy Trang, Giám đốc Nhân sự chia sẻ: “Với An Lập Phát, con người chính là tài sản quý giá nhất, là nền tảng cơ bản để Công ty phát triển bền vững. Chính vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực để đem đến một môi trường làm việc cởi mở, năng động, và tôn trọng sự khác biệt – nơi mà bất cứ ai cũng có thể cống hiến sức trẻ của mình cho việc học hỏi & phát triển bản thân. Ngoài ra, chúng tôi cũng tự hào khi có những chính sách nổi bật về mô hình làm việc linh hoạt, những phúc lợi cạnh tranh, những hoạt động gắn kết đầy ý nghĩa…dành cho nhân viên của An Lập Phát”.

Về An Lập Phát

Sau gần 24 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, năm 2022, Công ty An Lập Phát đã thực hiện chiến lược tái định vị thương hiệu, bởi với An Lập Phát cốt lõi nhôm đang từng bước cấu thành chất sống, sống đúng tinh thần tiên phong nâng tầm giá trị nhôm, chinh phục và đổi mới thị trường ngành nhôm kính cho cuộc sống an cư, vững bền để lập nghiệp và phát triển. An Lập Phát khao khát đem đến giải pháp, ứng dụng không gian sống hiện đại cho mọi công trình, mọi miền tổ quốc, và sẵn sàng vươn ra thế giới.