AIA Việt Nam chi trả hơn 3,5 tỷ đồng cho khách hàng tại Hải Dương

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam ) vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng cho gia đình ba khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ với AIA Việt Nam tại tỉnh Hải Dương.

Đó là trường hợp của khách hàng Hoàng Thị N, trú tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành. Chị N đã tham gia sản phẩm Trọn Vẹn Cân Bằng – Quyền lợi bảo hiểm cơ bản với AIA Việt Nam vào tháng 05/2022. Chị N không may bị tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương ở chân. Căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ chị N có thêm nguồn tài chính để trang trải các chi phí y tế và an tâm lựa chọn các phác đồ điều trị phục hồi một cách tốt nhất.

Trường hợp thứ hai là khách hàng Phạm Minh T, trú tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Anh T tham gia sản phẩm An Phúc Trọn đời – Quyền lợi bảo hiểm cơ bản của AIA Việt Nam vào tháng 07/2018. Anh T không may bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng, AIA Việt Nam đã chi trả số tiền hơn 1,56 tỷ đồng cho gia đình anh bao gồm các quyền lợi: bảo hiểm tử vong, bảo hiểm tử vong do tai nạn, bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn, bảo hiểm không hút thuốc lá…

Cùng thời điểm này, AIA Việt Nam cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình một khách hàng với số tiền hơn 770 triệu đồng. Đó là trường hợp của anh Ngô Văn H, trú tại Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Anh H tham gia sản phẩm An Phúc Trọn đời – Quyền lợi bảo hiểm cơ bản của AIA Việt Nam vào năm 2016 và không may mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tử vong.

Đại diện của AIA Việt Nam chia sẻ : “Chi trả quyền lợi bảo hiểm là thực hiện cam kết với khách hàng đã đặt niềm tin vào AIA Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra là lúc khách hàng đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, bằng tất cả sự quan tâm và đồng cảm, AIA Việt Nam luôn nỗ lực chi trả quyền lợi bảo hiểm một cách nhanh chóng, kịp thời để bảo đảm quyền lợi của khách hàng, góp phần sẻ chia những khó khăn tài chính và giúp gia đình khách hàng sớm ổn định cuộc sống để tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai".

Cũng theo đại diện AIA Việt Nam cho biết thêm, tính đến hết tháng 03/2024, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm nghìn trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm với tổng số tiền hơn 13 nghìn tỷ đồng. Trong đó năm 2022 và 2023 bình quân mỗi năm AIA thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho khoảng 240 nghìn trường hợp với tổng số tiền gần 2 nghìn tỷ đồng mỗi năm.