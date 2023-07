Ai nhớ được Charmy Pham là Hương Tràm?

TP - Những năm trở lại đây, nghệ sĩ chọn nghệ danh lai Tây, thậm chí Tây hoàn toàn không còn xa lạ, đặc biệt trong làng ca hát. Sơn Tùng M-TP, tên thật Nguyễn Thanh Tùng, từng giải thích nghệ danh của mình, cực kỳ lộn xộn kiểu “đông tây y kết hợp”.

Tùng là cây tùng. Sơn là núi. Sơn Tùng là cây tùng mọc trên núi. Còn “M” là viết tắt của chữ “music” (âm nhạc) trong tiếng Anh, T là “tài năng”, P là “phong cách”.

Noo Phước Thịnh sinh gần giáng sinh nên ở nhà được gọi là No. Để “No” không bị hiểu sang nghĩa “không” trong tiếng Anh, anh đã thêm một chữ “o” vào nghệ danh, thành: Noo Phước Thịnh. Còn rất nhiều nghệ sĩ có nghệ danh nửa tây, nửa ta như Hoà Minzy, Soobin Hoàng Sơn, Ali Hoàng Dương… Chưa kể những nghệ danh sực mùi ngoại quốc như Erik, Only C, Karik, Justatee, Kimmese…

Cũng có những nghệ sĩ hối tiếc vì đã không chọn nghệ danh thuần Việt. Hoà Minzy từng nói: “Người Việt Nam cứ lấy tên Việt Nam nhé. Như Hoà ham hố giờ không kịp nữa rồi”. Ngay đến ca sĩ dòng bolero cũng chịu tác động không nhỏ của trào lưu đặt nghệ danh hướng ngoại. Học trò cưng của “người tình mùa đông” Như Quỳnh lấy nghệ danh màu sắc xứ sở Mặt trời mọc: Yuuki Ánh Bùi. Gần đây, chắc cô cũng cảm thấy nghệ danh hơi “lạc quẻ” với dòng nhạc theo đuổi nên đổi thành Hoàng Ngân Ánh khiến một số khán giả ngơ ngác hỏi: Hoàng Ngân Ánh là ai vậy?

Suy cho cùng, nghệ danh cũng chỉ là tên gọi.

Khán giả không vì nghệ danh độc đáo, mang hơi hướng Tây, để yêu thích hay quay lưng với nghệ sỹ. Có những ca sĩ mang nghệ danh Tây vẫn chìm nghỉm. Song có những ca sĩ dùng tên cha sinh mẹ đẻ làm nghệ danh vẫn nổi tưng bừng (như trường hợp Tùng Dương hay Tăng Duy Tân). Đặt nghệ danh Tây đôi khi còn gây bất lợi cho ca sĩ. Thí dụ Mỹ Lệ trở lại với nghề sau nhiều năm vắng bóng, bất ngờ đổi thành O’Mileh, rất khó nhớ.

Mới đây, Hương Tràm gây phấn khích với khán giả trong nước khi quyết định trở lại thị trường âm nhạc Việt sau 4 năm vắng bóng. Sự thay đổi của Hương Tràm sau quãng thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở nghệ danh mới toe: Charmy Pham.

Chưa biết nghệ danh mới có giúp Hương Tràm tiến xa hơn những gì cô đã gây dựng được trước đây hay không, song để khán giả Việt ghi nhớ cái tên “Charmy Pham” trong đầu cũng không dễ. Với nhiều “thượng đế”, cô vẫn là “Em gái mưa” rất Việt ngày nào…