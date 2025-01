Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và hướng tới các hoạt động ý nghĩa “Tết vì người nghèo” nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Agribank phát huy vai trò, trách nhiệm của “Ngân hàng vì cộng đồng” dành hơn 100 tỷ đồng triển khai chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025”.

Với mong muốn chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách trên khắp cả nước được đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui, Agribank thông qua chủ trương thực hiện chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025” và giao các chi nhánh, đơn vị trong hệ thống chủ động thực hiện các chương trình trao an sinh xã hội chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách tại các địa bàn trong cả nước có thêm niềm vui mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Với các tỉnh miền núi còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như Điện Biên, Yên Bái,… Agribank luôn quan tâm, dành nguồn lực lớn để hỗ trợ người nghèo thoát nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Vừa qua, tham gia đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, đại diện Agribank, đồng chí Phạm Đức Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ người dân và lực lượng vũ trang tại địa bàn tỉnh Yên Bái có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Cũng nhân dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 này, Agribank chi nhánh tỉnh Điện Biên tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên trao quà Tết cho người nghèo tại huyện Mường Ảng số tiền 300 triệu đồng, tại Thành phố Điện Biên Phủ số tiền 200 triệu đồng, tại huyện Mường Lát số tiền 150 triệu đồng và tại huyện Tủa Chùa số tiền 50 triệu đồng.

Tại khu vực Thành phố Hà Nội, Agribank Chi nhánh Gia Lâm tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội của Thành phố Hà Nội tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm trong chương trình “Xuân đoàn kết, Tết yêu thương” với số tiền 300 triệu đồng. Agribank Hà Tây I tham gia hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn số tiền 300 triệu đồng. Cùng với đó, các chi nhánh loại I trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng đang triển khai kế hoạch tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội của Thành phố Hà Nội trao an sinh xã hội và tặng quà Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách tại 30 quận, huyện của Thành phố với tổng số tiền 10 tỷ đồng…

Những ngày này, các chi nhánh Agribank ở khắp mọi miền Tổ quốc đang tích cực triển khai chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách Tết Ất Tỵ 2025” nhằm kịp thời trao những món quà thiết thực, ý nghĩa đến tận tay các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách,... ngay trước thềm năm mới, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong nhiều năm qua, hưởng ứng chủ trương lớn của Chính phủ “Chung tay vì người nghèo”, Agribank luôn là một trong những đơn vị tiên phong, tích cực đồng hành, duy trì các hoạt động tặng quà Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Với việc dành hơn 100 tỷ đồng cho chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025”, toàn hệ thống Agribank đang tích cực chung sức, chung lòng cùng Đảng, Chính phủ chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách,… được hưởng một cái Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của cả nước. Năm 2024, Agribank đã dành gần 700 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Đây là hoạt động thường niên của Agribank nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ủng hộ, trao quà Tết cho người nghèo và gia đình chính sách của các địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán, tiếp nối truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, phát huy trách nhiệm xã hội của một “Ngân hàng vì cộng đồng” trong hành trình hơn 36 năm đồng hành, phát triển cùng đất nước.