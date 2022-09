ADP Group được vinh danh là môi trường làm việc tốt nhất châu Á

Là công ty thiết kế nội thất văn phòng dẫn đầu trong nước, ADP Group với hai thương hiệu ADP và Space.S liên tiếp gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng. Vừa qua, doanh nghiệp này được vinh danh là môi trường làm việc tốt nhất Châu Á.

Hai năm liên tiếp được vinh danh

Giải thưởng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2022 (Best Company to Work For in Asia 2022) do Tạp chí Nguồn nhân lực châu Á (HR Asia) bình chọn là giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc chất lượng tại khu vực châu Á. Với tiêu chí đánh giá, bình chọn sát sao, nghiêm ngặt và công bằng, giải thưởng của HR Asia được tín nhiệm cao trên toàn khu vực.

HR Asia Awards 2022 thu hút hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á như Singapore, Trung Quốc, Malaysia... Tại Việt Nam, có 622 doanh nghiệp với hơn 46.000 người lao động đã tham gia các hoạt động khảo sát, đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc và hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp của mình. Năm nay, ADP Group là một trong số ít doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất văn phòng được trao tặng giải thưởng “Best Company to Work For in Asia 2022”, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp được cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trong nước đánh giá cao về môi trường làm việc.

Đặc biệt, giải thưởng năm nay được diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái do dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp buộc phải giải thể hoặc lựa chọn cắt giảm nhân sự và chi phí để duy trì sự sống còn, việc ADP Group vinh danh trong bảng vàng môi trường làm việc tốt nhất khu vực càng mang nhiều ý nghĩa, không những thể hiện sức bền của doanh nghiệp mà còn khẳng định chiến lược nhân sự đúng đắn.

Giải pháp cốt lõi để phát triển nhân sự

Bà Nguyễn Thị Thu Hòa – Tổng giám đốc ADP và Space.S cho biết, tại thời điểm Covid lên đỉnh điểm, thay vì cắt giảm nhân sự, cắt giảm các hoạt động nội bộ, ADP Group đã rất nỗ lực và quyết tâm theo đuổi mục tiêu tập trung vào con người. Sự tập trung ở đây không chỉ đơn thuần là trao quyền, trao cơ hội cho người giỏi; đào tạo các thế hệ nhân sự tài năng; tạo cơ hội cho người trẻ, thiếu kinh nghiệm; mà còn thể hiện ở những giá trị nhân văn mà ADP Group theo đuổi: đảm bảo các chính sách phúc lợi, đảm bảo sự an toàn cả về tài chính và sức khỏe cho tập thể nhân viên; cam kết “không ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt quan tâm và ưu tiên những người thu nhập thấp như các vị trí lao công, tạp vụ, bảo vệ… “Chúng tôi đã lựa chọn hành động tập trung vào con người thay vì hướng mục tiêu vào vấn đề tài chính, ngay cả trong hoàn cảnh rất khó khăn. Điều này đã được tập thể nhân viên ADP và Space.S ghi nhận, từ đó mọi người cùng đồng lòng, đoàn kết, làm việc bằng 100% để đưa con thuyền tiến về phía trước. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã vượt sóng gió thành công” – Tổng giám đốc ADP chia sẻ.

Bên cạnh các chính sách về nhân sự và chế độ phúc lợi, bà Thu Hòa cho biết văn hoá “phẳng” và khuyến khích học hỏi , phát triển tại ADP đã tạo điều kiện phát triển nhân tài và tăng cường sự gắn kết giữa nhân sự với công ty và giữa các đồng nghiệp với nhau. Cụ thể, ADP sẵn sàng đón nhận những bạn trẻ mới ra trường, thiếu kinh nghiệm để đào tạo, với sứ mệnh nâng cấp, nâng tầm kĩ năng lực lượng nhân sự trong ngành nội thất - văn phòng tại Việt Nam. ADP tập trung tạo ra cơ hội trải nghiệm cho tập thể có thể tương tác thường xuyên, không phân biệt vị trí hay chức vụ, từ đó thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Đặc biệt, ADP luôn khuyến khích, đề cao sáng kiến mới, chấp nhận những cái mới, dám thay đổi theo tinh thần “can do”, nghĩa là “không gì là không thể”.

Tiên phong kiến tạo không gian làm việc truyền cảm hứng cùng các xu hướng làm việc tiên tiến

Nhờ chiến lược tập trung vào con người, không chỉ được vinh danh môi trường làm việc tốt nhất châu Á, ADP Group còn được nhận nhiều giải thưởng khác nhau trong năm nay như giải thưởng A’design Award & Competition; Asia Pacific Property Awards 2022…

Về chiến lược trong thời gian tới, theo CEO Nguyễn Thị Thu Hòa, định hướng phát triển của ADP vẫn sẽ chuyên sâu trong lĩnh vực của mình, tập trung nhiều hơn cho việc phát triển và nghiên cứu.

Theo đánh giá của ADP Group, thiết kế nội thất văn phòng là thị trường có nhu cầu cao tại Việt Nam. Hiện tại sau dịch, hầu hết các công ty đều muốn tạo không gian văn phòng truyền cảm hứng và hỗ trợ công việc tốt nhất để khuyến khích nhân viên làm việc, nhưng đồng thời phải đảm bảo sự an toàn và phù hợp với chế độ làm việc linh hoạt từ sự thấu hiểu và nắm bắt xu hướng này, ADP tiên phong nghiên cứu và phát triển mô hình Hybrid cho các văn phòng tại Việt Nam, đồng hành cùng các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam như Suntory PepsiCo, Savills, Heineken, Mckinsey chuyển đổi thành công sang mô hình làm việc mới, giúp nhân viên làm việc hiệu quả, tương tác và gắn kết tốt hơn trong giai đoạn “bình thường mới”.

Với những giá trị thật hướng đến con người, truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho nhân sự phát triển tối đa năng lực và duy trì sự đam mê với công việc, không chỉ trong nội bộ ADP mà còn ứng dụng trong các không gian văn phòng của các doanh nghiệp đối tác, ADP Group đang từng bước khẳng định được sứ mệnh dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế nội thất văn phòng tại Việt Nam.