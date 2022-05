adidas 4DFWD x Parley và bộ đôi Ultraboost “Made with Nature” và sứ mệnh bảo vệ môi trường biển

adidas ra mắt đôi giày chạy 4DFWD x Parley kết hợp công nghệ 4D với chất liệu Parley Ocean Plastic và hai phiên bản Ultraboost mới nhất của dòng sản phẩm Made with Nature . Các phiên bản giày mới của adidas sẽ song hành cùng tuần lễ Chạy bộ vì đại dương (Run for the Oceans) năm 2022.

Lần ra mắt này, cả 3 mẫu giày đều có những hiệu năng đột phá riêng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hướng tới chấm dứt rác thải nhựa của adidas. adidas 4DFWD x Parley 4DFWD x Parley được xem là sự kết hợp lần đầu tiên của vật liệu tái chế từ rác thải nhựa đại dương cùng công nghệ 4D độc đáo, tạo ra đôi giày giúp người chạy luôn tiến về phía trước. Thiết kế của 4DFWD x Parley chú trọng nhiều vào hiệu năng với phần thân trên được làm từ sợi vải chứa 81% Parley Ocean Plastic – vật liệu làm từ chất thải nhựa tái chế được thu gom từ các đảo xa bờ, các bãi tắm và khu vực ven biển. 19% còn lại là sợi elastane và sợi polyester tái chế. Charlotte Heidmann, Giám đốc sản phẩm của adidas Running cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng khi lần đầu tiên được kết hợp công nghệ cải tiến mới của dòng giày 4DFWD cùng với Tổ chức Bảo vệ môi trường biển Parley để tạo ra một đôi giày chạy có hiệu năng đặc biệt, giúp người chạy luôn tiến về phía trước. Sự kết hợp này một lần nữa chứng minh rằng khi chúng tôi tích cực tạo ra những đổi mới mang tính đột phá cho tương lai, thì cũng đem lại những lựa chọn tốt hơn cho hiện tại”. Cyrill Gutsch, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Bảo vệ môi trường biển Parley chia sẻ: “adidas 4DFWD x Parley là ví dụ điển hình về thành quả chúng tôi đạt được khi tái tạo rác thải nhựa thành những vật liệu có thể tái sử dụng được. Đôi giày đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ đối tác lâu dài với adidas khi chúng tôi tiếp tục cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt rác thải nhựa”. Trong khi đó, hai phiên bản giày Ultraboost “Made with Nature” mới phát hành ngày 5 tháng 5 được làm một phần bằng vật liệu tự nhiên và có thể tái tạo bao gồm lyocell – chất liệu làm bằng sợi xenlulo từ các loại gỗ phát triển bền vững. Made with Nature Ultraboost 22 Với khả năng hoàn trả năng lượng tối ưu, Made with Nature Ultraboost 22 thích hợp để chạy hàng ngày. Đôi giày sở hữu công nghệ cải tiến hệ thống lõi xoắn huyền thoại của adidas. Phần thân trên chứa ít nhất 50% vật liệu tự nhiên và có thể tái tạo. Made with Nature Ultraboost DNA Được thiết kế phù hợp trong phòng tập và chạy ngoài đường phố, Made with Nature Ultraboost DNA có phần thân trên chứa ít nhất 50% vật liệu tự nhiên và có thể tái tạo, nhằm tạo ra các nguồn tài nguyên hữu hạn và giúp loại bỏ rác thải nhựa. Đôi giày có đế giữa Boost đặc trưng, ​​mang lại sự thoải mái và phong cách cho người dùng. Một lần nữa, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 08/06, adidas và Tổ chức Bảo vệ môi trường biển Parley sẽ khởi động tuần lễ Run for the Oceans, nhằm kêu gọi các cộng đồng trên toàn thế giới gắn kết chạy vì đại dương thông qua sức mạnh của thể thao. adidas 4DFWD x Parley, Made with Nature Ultraboost 22 và Made with Nature Ultraboost DNA sẽ nằm trong bộ sưu tập những đôi giày “bền vững” đồng hành cùng các vận động viên trong mỗi bước chạy, tiến tới tương lai không rác thải nhựa. Run for the Oceans 2022 sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 23/5 đến ngày 8/6. Cứ 10 phút chạy bộ của người tham gia, adidas và Parley sẽ làm sạch khối lượng rác thải tương đương một chai nhựa– tổng thu gom lên đến 250 tấn. Người tham gia có thể tải app adidas Running https://a.did.as/6188KhxXr bắt đầu từ ngày 9/5 đến ngày 22/5 để đăng ký tham gia vào hành trình chấm dứt rác thải nhựa ngay hôm nay. Để biết thêm thông tin và đăng ký, vui lòng truy cập: https://www.adidas.com.vn/vi/runfortheoceans P.V