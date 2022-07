ADG chính thức trở thành nhà phân phối sản phẩm của Schneider Electric IT Việt Nam

ADG chính thức trở thành nhà phân phối uỷ quyền của Schneider Electric IT Việt Nam, chuyên gia toàn cầu về quản lý năng lượng và tự động hóa.

Bắt đầu từ ngày 15/07/2022, ADG chính thức trở thành nhà phân phối uỷ quyền của Schneider Electric IT Việt Nam tại thị trường Việt Nam, với trọng tâm nghiên cứu và cung cấp các giải pháp lưu trữ và bảo vệ nguồn điện (UPS), hệ thống điều hòa chính xác (Precision Cooling), hệ thống giám sát môi trường, tủ rack cho phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu (Data Center/ TTDL); giải pháp quản trị hạ tầng TTDL (StruxureWare; EcoStruxure IT) hay các giải pháp mới về Tiểu TTDL EcoStruxure (EcoStruxure Micro Data Center)… hướng tới mục tiêu chung là tối đa hoá hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển bền vững. Đây cũng là sứ mệnh và là chiến lược phát triển kinh doanh của Schneider Electric tại Việt Nam.

Schneider Electric IT Việt Nam (với thương hiệu APC by Schneider Electric) là thành viên của tập đoàn Schneider Electric có trụ sở chính tại Pháp là chuyên gia toàn cầu về quản lý năng lượng và tự động hóa, hoạt động tại hơn 100 quốc gia, chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp cho nhiều phân khúc thị trường bao gồm nhà ở dân dụng, cao ốc, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Tại Việt Nam, Schneider Electric IT Việt Nam tiếp tục có những bước đi vững chắc khi lựa chọn ADG trở thành đối tác chiến lược - đơn vị phân phối sản phẩm & giải pháp công nghệ với hơn 15 năm kinh nghiệm cùng mạng lưới 2.000 đại lý trên toàn quốc.

Chia sẻ của bà Trần Mai Hương – Tổng Giám Đốc Schneider Electric IT Việt Nam về lần hợp tác này: “Mục đích hoạt động của Schneider Electric là giúp cho tất cả mọi người có khả năng sử dụng được tối đa nguồn năng lượng và tài nguyên của chúng ta, tạo cầu nối cho sự tiến bộ và phát triển bền vững. Nhận thấy điểm chung trong tầm nhìn và sứ mệnh giữa Schneider Electric và ADG, tôi tin rằng quan hệ hợp tác về các giải pháp chuyển đổi số sẽ là một lời cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, và mang lại những giá trị tốt nhất cho người Việt.”

Cũng tại sự kiện kí kết, ông Đặng Vũ Toàn - Tổng giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc Gia ADG) cho biết: “ADG tự hào là đối tác tin cậy của rất nhiều tập đoàn nổi tiếng hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc hợp tác với Schneider Electric IT Việt Nam là một bước tiến mang tính chiến lược để giúp ADG mở rộng hệ sinh thái, mang đến cho khách hàng cơ hội thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số bằng cách tích hợp quy trình và công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới vào quản lý và vận hành doanh nghiệp”.

Schneider Electric thúc đẩy việc chuyển đổi số bằng cách tích hợp các công nghệ năng lượng và quy trình hàng đầu thế giới, tích hợp Internet vạn vật, các thiết bị kết nối và điều khiển, phần mềm và dịch vụ, xuyên suốt toàn bộ vòng đời đầu tư và vận hành của doanh nghiệp, cho phép hợp nhất quy trình quản lý doanh nghiệp trong các thị trường nhà ở dân dụng, cao ốc, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Trên hành trình thực hiện sứ mệnh trở thành đối tác số của các đối tác trong mục tiêu hướng đến phát triển bền vững & hiệu quả của Schneider Electric luôn gắn liền với thông điệp Life is On (“cuộc sống thăng hoa”). Là một công ty toàn cầu am hiểu thị trường bản địa/địa phương, Schneider Electric luôn ủng hộ những tiêu chuẩn và hệ sinh thái mở để mang đến các giá trị ý nghĩa, toàn diện và thúc đẩy tiềm lực phát triển cho khách hàng, đối tác và ngay cả cho cộng đồng. Tìm hiểu về Schneider Electric tại: https://www.se.com/

ADG Distribution là công ty có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các thiết bị, sản phẩm CNTT, với hệ thống đại lý trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Công ty là đối tác phân phối tin cậy của hơn 20 hãng công nghệ nổi tiếng trên thế giới như Dell Technologies, HPE, NVIDIA, Lenovo, Juniper Networks, Fujitsu, Oracle… và một số nhãn hàng lớn khác. Thông tin chi tiết tham khảo website: https://adg.vn/