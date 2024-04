Ác mộng của Brad Pitt và Angelina Jolie

TPO - Hôn nhân của Brad Pitt và Angelina Jolie là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất ở Hollywood khi cả hai còn mặn nồng. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc đó hiện đã bị lu mờ bởi cuộc chiến pháp lý dai dẳng và nhiều tranh cãi.

Những người theo dõi Brad Pitt và Angelina Jolie đều biết cuộc hôn nhân cổ tích của họ kết thúc sau khi xảy ra vụ ẩu đả được cho là xảy ra trên chuyến bay từ Pháp và Mỹ vào tháng 9/2016. Scandal chấn động đến mức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng vào cuộc làm rõ. Dù sau đó, Brad Pitt được xác định không có tội, Angelina không chấp nhận kết luận đó, thậm chí đệ đơn kiện cả cơ quan điều tra.

Đầu tháng 4, mọi chuyện tưởng chừng như sắp đi đến hồi kết trước tin Brad rút khỏi tranh chấp giành quyền nuôi con. Tuy nhiên, Angelina quyết tâm không buông tha cho chồng cũ.

Ngày 4/4, đội ngũ pháp lý của Angelina Jolie đã nộp đơn kiến nghị lên Tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles, trong đó tuyên bố Brad Pitt có tiền sử ngược đãi nữ diễn viên về thể xác trước cả khi xảy ra vụ tranh chấp trên máy bay riêng cách đây 8 năm.

Như những lần trước đó, tài tử Bullet Train phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng thể xác. Luật sư còn thay mặt anh chỉ trích vợ cũ đạo đức giả, đổ lỗi cho anh để che giấu sự thật.

Trong khi cuộc chiến pháp lý của cặp đôi By The Sea tiếp tục căng thẳng, người ta nhìn lại quá trình từ lúc Brad Pitt và Angelina Jolie bỏ qua tranh cãi để đến với nhau để rồi kết thúc cuộc tình đẹp bằng việc sa lầy vào thù hận.

Nơi tình yêu bắt đầu

Mối quan hệ của Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu gây tranh cãi khi cả hai gặp nhau trên phim trường bộ phim hành động - lãng mạn Mr. & Mrs. Smith. Thời điểm đó, Brad đang trong cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston.

Hai năm sau, tài tử sinh năm 1963 ly hôn người vợ đầu tiên và đến với bạn diễn nữ xinh đẹp. Mặc dù họ phủ nhận tình yêu nảy nở trong lúc quay phim, ồn ào ngoại tình vẫn đeo bám cả ba cho đến tận bây giờ.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue vào năm 2006, Angelina khẳng định cô và Brad chỉ là “những người bạn rất tốt” sau khi hoàn thành bộ phim. Họ không tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn vào thời điểm đó.

“Vì bộ phim, chúng tôi được kéo lại với nhau để làm tất cả điều điên rồ này. Tôi nghĩ chúng tôi nhận thấy tình bạn và sự hợp tác kỳ lạ này bất ngờ xảy ra. Và rồi cuộc sống phát triển theo hướng chúng tôi có thể ở bên nhau, nơi chúng tôi cảm thấy như mình sẽ làm điều gì đó nên làm”, đả nữ 7X trải lòng.

Hai năm sau, khi phóng viên New York Times hỏi các con đã xem Mr. & Mrs. Smith chưa, Angelina mô tả đó là “bộ phim mà cha mẹ họ yêu nhau”.

Một người trong cuộc cho biết trong quá trình quay phim, Jolie xuất hiện tại chỗ nghỉ của Pitt và nói Maddox muốn chào hỏi anh. Cuối cùng, nam diễn viên bị mê hoặc bởi cậu bé và người mẹ.

Cuối cùng, Brad và Jennifer ly thân vào tháng 1/2005 trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 10 cùng năm. Thời điểm đó, cặp vợ chồng cũ phủ nhận chia tay vì lý do không chung thủy thông qua tuyên bố chung: “Việc chia tay của chúng tôi không phải là kết quả của bất kỳ suy đoán nào được báo chí lá cải đưa tin”.

Không lâu sau khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Jolie, Pitt cũng chính thức nhận nuôi con trai Maddox vào năm 2006.

Cuộc sống gia đình khác thường

Điều đầu tiên cần lưu ý là không có gì mang tính bình thường trong cuộc sống gia đình do Brad và Angelina xây dựng nên.

Trong cuộc phỏng vấn với W Magazine, ngôi sao Maleficent tiết lộ đưa Maddox đi mua dao khi cậu bé 7 tuổi. Theo người đẹp, cô được mẹ cho làm điều tương tự vào năm 11 hoặc 12 tuổi.

Cô nhấn mạnh chọn cho con trai đầu món đồ chơi từ một cửa hàng đặc biệt và những con dao không có bất kỳ cạnh sắc nào.

“Chúng tôi cũng nói về samurai và về ý tưởng bảo vệ ai đó là tốt đẹp. Chúng tôi nói về mọi thứ”, cô giải thích.

Trong khi đó, trên Entertainment Weekly, Angelina tiết lộ Maddox vào năm 6 tuổi đã vẽ hình một khẩu súng máy lên tấm thiệp Ngày của Mẹ. Sau đó, Brad dựa vào đó đặt làm món trang sức bằng vào để gắn trên dây chuyền.

“Thằng bé (Maddox) đam mê chiến tranh và súng ống. Vì vậy, nhân Ngày của Mẹ, thằng bé đã vẽ một khẩu súng máy và Brad biến nó thành một chiếc vòng cổ, trông thật ngọt ngào. Nó thực sự dễ thương”, nữ diễn viên chia sẻ.

Daily Mail dẫn nguồn tin ở Pháp tiết lộ Angelina và Brad cho phép những đứa trẻ kiểm soát mọi thứ.

Ở nhà Jolie-Pitt không có luật lệ nào, ngoại trừ việc bọn trẻ không được khuyến khích kết bạn với bất kỳ ai bên ngoài vòng tròn gia đình. Cả 6 người con đều tuân thủ nguyên tắc “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Có một thời gian, Maddox thích nói tiếng Pháp. Cả gia đình thuận theo mặc dù ngoại trừ Angelina và Pax Thiên, những người còn lại đều phải vật lộn với ngôn ngữ này. Trong khi đó, Shiloh từng yêu cầu mọi người gọi mình là John. Cô bé cắt tóc ngắn và mặc quần áo con trai.

Một cựu bảo mẫu kể bọn trẻ nhất quyết đòi ăn sáng bằng những món như pizza hoặc sô cô la. Họ còn thích chế độ ăn toàn món ăn vặt, đặc biệt là Cheetos.

Một nguồn tin nói với Daily Mail gia đình Jolie-Pitt có khoảng 6-9 bảo mẫu. Mỗi người phụ trách một đứa trẻ, nhưng phải luân chuyển 6 tháng/lần để ngăn chặn nảy sinh tình cảm gắn bó.

Khi Shiloh lên 3 và Zahara khoảng 5 tuổi, hai chị em đi đâu cũng mang theo chăn. Trong một lần ghé thăm tiệm tạp hóa, cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc bọn trẻ với chăn bông.

Mối quan hệ trên nền tảng bất ổn

Người đặt nền móng cho gia đình Jolie-Pitt là Angelina. Năm 2002, khi đến Campuchia quay Tomb Raider, cô quyết định muốn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi người bản địa. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân thứ hai với Billy Bob Thornton sắp kết thúc. Cô từng kể ngày Maddox được đón về nhà cũng là lúc cô và chồng ly thân.

Khi Brad Pitt và Jennifer Aniston thông báo “đường ai nấy đi”, Angelina được phát hiện chơi đùa cùng con trai ở Công viên Trung tâm (New York) - hình ảnh tình mẫu tử ngập tràn.

Tuy nhiên, cha của Angelina, Jon Voight, không ủng hộ con gái tái xuất với tư cách người mẹ vĩ đại. Ông đã cầu xin con gái tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt tâm lý khi cô nhận nuôi Maddox. Ông còn thẳng thừng tuyên bố: “Con bé chưa bao giờ bình thường”.

Sinh ngày 4/6/1975, Angelina là con gái của tài tử Jon Voight và nữ diễn viên Canada gốc Pháp Marcheline Bertrand. Cha mẹ cô ly thân vào năm 1976. Người đẹp cùng anh trai, James, được mẹ nuôi dưỡng.

Angelina khó khăn khi đối mặt với việc cha mẹ không chung sống. Kể từ đó, mối quan hệ với người cha nổi tiếng trở nên gượng gạo. Cô không chịu được sự thật là cha không chung thủy với mẹ.

“Mẹ tôi rất đau đớn. Cha tôi ngoại tình và sau đó gặp nhiều thách thức trong việc cấp dưỡng cũng như trợ cấp nuôi con”, đạo diễn Without Blood chia sẻ trên Guardian vào năm 2021.

Người đẹp dành nhiều năm theo dõi cha từ xa. Năm 2017, cô nói với The Hollywood Reporter không phải thấy gần gũi cha, thay vào đó nghĩ mình chỉ là con của mẹ.

Sự thiếu hụt tình yêu thương lúc nhỏ này được cho là nguyên nhân cho sự nổi loạn sau này của Angelina. Angelina phát triển sớm về mặt tình dục. Cô đưa bạn trai về nhà khi mới 14 tuổi. Cô thậm chí còn thử dùng ma túy.

Trong cuộc sách Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina (2009), nhà văn Ian Halperin cho biết mỹ nhân 7X đã được đưa đến gặp nhà trị liệu tâm lý ở trường và nhận chẩn đoán có khuynh hướng mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chứng bệnh này có đặc trưng là thiếu đồng cảm, dễ bị cuốn theo tình dục, bạo lực, thao túng tâm lý và thái độ hung hăng.

Thực tế cho thấy, Angelina từng tự làm hại bản thân. Cô cho biết trên báo chí có một bộ sưu tập dao và luôn có sẵn món đồ này quanh mình. Cô đã cắt tay. Cơn đau khiến cô cảm thấy đang sống, được giải thoát và “bằng cách nào đó nó có tác dụng chữa bệnh đối với tôi”.

Năm 1999, mẹ của Angelina được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. 8 năm sau cuộc chiến tàn khốc, bà qua đời ở tuổi 56.

Trong quá trình này, Angelina quyết định trở thành mẹ. Cô lần lượt nhận nuôi Maddox, Zahara và Pax Thiên. Trải nghiệm này dường như là bước chuẩn bị để giúp nữ diễn viên chống lại nỗi đau mất mẹ.

Tuy nhiên, cô lại có mâu thuẫn trong việc có con riêng và nhận con nuôi. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2005, cô chia sẻ: “Việc có một đứa con riêng khiến tôi cảm thấy như có một đứa trẻ ngoài kia không có nhà vì tôi đã chọn sinh con”.

Khi bước vào gia đình Jolie-Pitt, Brad không có câu chuyện cuộc đời phức tạp như Angelina. Tuy nhiên, hành trang của anh cũng không mấy vẻ vang khi bị gắn mác người đàn ông không chung thủy.

Một gia đình xây dựng từ nền tảng bất ổn thực sự khiến người khác nhìn vào thấy e ngại.

Thiên đường thành địa ngục

Vì lý do công việc, gia đình Jolie-Pitt dành nhiều năm rong ruổi khắp thế giới. Họ đồng thời định cư ở Mỹ và Pháp, gọi vô số khách sạn là nơi ở tạm thời.

Jolie từng thuê một căn hộ tại khách sạn ở Los Angeles mặc dù hai vợ chồng đều có bất động sản ở Hollywood. Vào thời điểm đó, báo chí Mỹ cho biết nữ diễn viên yêu cầu được ở căn phòng mà cô đặt cho mẹ khi bà bị bệnh và thường vào trong đó khóc.

Trong khi đó, Brad chật vật trong việc quản lý mối quan hệ và trọng tâm vấn đề. Anh uống rất nhiều rượu, không ít lần thức dậy trong tình trạng say xỉn từ đêm hôm trước. Bạn anh, đạo diễn Quentin Tarantino, từng ám chỉ về thói quen hút thuốc của Brad - điều mà Angelina không đồng tình.

Anna Kowalski, một nhân viên khách sạn, cho hay Angelina và Brad thường xuyên ngủ phòng riêng từ đầu năm 2010. Họ như những người không liên quan gì đến nhau. Angelina ngồi uống rượu một mình trong phòng ngủ này, còn Brad nhâm nhi bia trong phòng khác.

Khi các con lớn lên, người đẹp nhận thấy niềm đam mê với các hoạt động từ thiện và đưa chúng đi cùng. Zahara và Shiloh được đưa đến Ethiopia để tìm địa điểm xây dựng trung tâm y tế, trong khi Maddox tới Iraq tổ chức sinh nhật. Cặp đôi ngày càng xa cách.

Vào năm cuối cùng của cuộc hôn nhân, anh trai James của Angelina chuyển đến sống cùng gia đình, được thuê làm bảo mẫu chính cho 6 đứa trẻ.

Theo nguồn tin của Daily Mail, bỏ qua nụ hôn gây tranh cãi trên thảm đỏ Oscar năm 2000, James là chỗ dựa tuyệt với cho Angelina. Tuy nhiên, sự xuất hiện này gây ra căng thẳng khiến cuộc hôn nhân giữa Angelina và Brad kết thúc.

Người trong cuộc tiết lộ mối quan hệ giữa anh vợ và em rể chua chát đến mức Brad từng bắt James bay hạng phổ thông trong khi những thành viên khác ngồi ở khoang hạng thương gia.

Một số tạp chí còn đưa tin những đứa trẻ thậm chí có thói quen gọi James là “cha” vào mùa hè năm 2016. Tuy nhiên, sau khi em gái chia tay chồng, James cũng rời đi với lý do là quá mệt mỏi.

Sự kiện trên chuyên cơ riêng vào tháng 9/2016 chính thức khép lại câu chuyện tình yêu dài hơn một thập kỷ của một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Hollywood.

Sau đó là cuộc chiến pháp lý dai dẳng kéo dài 8 năm vẫn chưa có hồi kết. Kể từ khi cha mẹ ly hôn, những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt phải trải qua vô số liệu pháp trị liệu tâm lý do tòa án chỉ định. Họ phải qua lại giữa cha mẹ đang gây chiến với nhau tại những ngôi nhà của mỗi bên ở Los Angeles bằng tài xế riêng có an ninh đi kèm.