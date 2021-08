Á hậu Thuỳ Dung khoe vai trần quyến rũ, Cẩm Đan mặc váy xẻ vòng một nóng bỏng

TPO - Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Dũng (51 tuổi, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Buôn lậu”.