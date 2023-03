Á hậu Hoàng My phủ nhận tin kết hôn

TPO - Á hậu Hoàng My cho biết những hình ảnh cô đăng tải là ở đám cưới của em trai. Người đẹp chia sẻ chưa sẵn sàng tiết lộ thêm thông tin về chuyện tình cảm.

Ngày 4/3, Á hậu Hoàng My đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh cô mặc áo dài đỏ, khoác tay một người đàn ông tiến vào rạp cưới trang trí đầy hoa tươi. Bức ảnh này khiến nhiều người cho rằng Á hậu Việt Nam 2010 tổ chức đám cưới.

Ngày 6/3, Hoàng My lên tiếng giải thích về hình ảnh này. Cô viết: "Người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian đi lấy vợ, nhưng cô dâu lại không phải là mình, mà là em dâu của mình. Mình vẫn độc thân nha".

Chia sẻ thêm với Tiền Phong, Hoàng My cho biết đây là những hình ảnh trong lễ kết hôn của em trai cô ở quê nhà. Hoàng My và em trai vốn thân thiết nên cả hai không ngại chụp những hình ảnh tình cảm, sau đó đăng tải lên mạng để trêu bạn bè.

"Tôi chỉ định trêu bạn bè chút thôi, ai ngờ nhiều người tưởng thật và nhắn tin hỏi xem có phải đám cưới của tôi không. Chứng tỏ có nhiều người mong My đi lấy chồng lắm rồi", người đẹp hóm hỉnh.

Chia sẻ về đám cưới của bản thân, Hoàng My cho biết thời điểm này cô vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ về chuyện tình cảm. "Khi nào thích hợp, My sẽ chủ động thông báo tin vui đến mọi người", cô nói.

Hoàng My cho biết thêm cô và bạn trai đều muốn kín đáo và riêng tư nên thống nhất không chia sẻ trên mạng xã hội hay truyền thông.

Trước đó vào đúng ngày Valentine 14/2, Hoàng My đăng ảnh chụp cùng bạn trai nhưng giấu mặt, cùng dòng trạng thái "Will you be my Valentine?" (tạm dịch: Anh có muốn trở thành Valentine của em không).

Thời điểm đó, Hoàng My xác nhận đây là bạn trai của cô. Tuy nhiên, Hoàng My chưa muốn tiết lộ danh tính của chàng trai này mà muốn tìm một thời điểm thích hợp.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988, giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô vốn kín tiếng về đời tư và ít khi chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Sau nhiều năm sống ở Israel, Hoàng My về Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Hoàng My cũng là Á hậu Việt Nam duy nhất từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My yêu thích phim ảnh. Cô từng học làm phim tại New York Film Academy (Mỹ).

Những năm gần đây, Hoàng My ngồi ghế giám khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.