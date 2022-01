Á hậu Hoàng My mắc COVID-19 sau khi trở về Việt Nam từ Dubai

TPO - Á hậu Việt Nam 2010 cho biết đã có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi trở về từ Dubai.

Sáng 6/1, Á hậu Hoàng My bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về việc bị mắc COVID-19 sau khi trở về TP. HCM từ Dubai. "My xin phép nghỉ dưỡng thương vài ngày, bẻ cổ con virus xong rồi My sẽ chiến tiếp với các dự án ạ" - Hoàng My chia sẻ.

Hoàng My cho biết trước đó khi ở Dubai và quá cảnh tại Hà Nội, cô và các người đẹp đi cùng đoàn đều có kết quả âm tính. Sau khi về tới TP. HCM thì sáng 4/1, Á hậu Kim Duyên thông báo đã mắc COVID-19 và giờ tới lượt Hoàng My.

Người đẹp cũng tiết lộ sau khi về tới TP. HCM, cho đến tận 4 ngày sau cô vẫn không có triệu chứng gì. Đến hôm qua khi test nhanh thì mới cho kết quả dương tính.

Vốn là một người rất chăm chỉ tập luyện thể thao và duy trì lối sống lành mạnh nhiều năm qua nên Hoàng My cho biết cô hoàn toàn nhẹ nhàng khi đối diện với việc mắc COVID-19 và tin rằng mình sẽ khoẻ lại nhanh chóng.

Trước đó vào cuối tháng 11, Hoàng My tháp tùng Á hậu Kim Duyên sang Israel để dự thi Miss Universe 2021. Hoàng My từng sinh sống tại Israel nhiều năm trước nên có thể giúp Kim Duyên sớm hòa nhập với văn hóa nơi đây.

Sau khi kết thúc cuộc thi Miss Universe 2021, Hoàng My và Kim Duyên lưu lại Israel nhiều ngày để đi du lịch trước khi sang Dubai tham dự triển lãm nghệ thuật EXPO 2021.

Hiện tại ngoài Á hậu Hoàng My và Kim Duyên thì các người đẹp đi cùng đoàn trở về Việt Nam cũng đang thực hiện cách ly y tế và theo dõi sức khoẻ.