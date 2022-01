5F Capella – Tiềm năng vượt trội, lợi nhuận nhân đôi

Nhiều nhà đầu tư tại Bình Dương đang dồn sự chú ý đến khu đô thị 5F Capella bởi những tiềm năng vượt trội mà dự án đang sở hữu.

Bình Dương hình thành tứ giác phát triển chủ lực

Không chỉ với người dân Bình Dương, thông tin thành lập thành phố Tân Uyên vào năm 2023 còn thu hút sự quan tâm theo dõi của cả lực lượng lao động và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi với vị trí giao thoa với ba thành phố gồm Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An, đồng thời thuận tiện kết nối với TPHCM, Đồng Nai mang lại một vị thế vô cùng chiến lược cho Tân Uyên.

Theo các chuyên gia, nếu trước đây Thủ Dầu Một cùng với Thuận An và Dĩ An là “thủ phủ” công nghiệp của Bình Dương thì hiện nay Tân Uyên mới là đích đến được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Các KCN lớn tại đây như Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, VSIP 2, Uyên Hưng, Phú Chánh… đã nhanh chóng lấp đầy chỉ sau một thời gian ngắn.

Nhiều ý kiến nhận xét Tân Uyên không chỉ có chi phí sản xuất, chi phí sinh hoạt dễ chịu hơn mà môi trường sống cũng thoải mái hơn so với ba thành phố hiện tại của Bình Dương. Gần đây, Tân Uyên còn được quan tâm đầu tư hệ thống tiện ích dịch vụ từ y tế, giáo dục, văn hóa cho đến thương mại – dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, giá đất của Tân Uyên chỉ mới bằng một nửa so với Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An nên không chỉ doanh nghiệp mà lực lượng lao động cũng dồn về đây nhiều hơn để tìm kiếm cơ hội an cư lạc nghiệp. Theo thống kê, dân số hiện tại của Tân Uyên đã đạt mức 416.408 người, tương đương thành phố Dĩ An với 491.051 người và vượt xa thành phố Thủ Dầu Một với 341.830 người. Hệ thống giao thông của Tân Uyên cũng đang được đầu tư hiện đại giúp xóa nhòa ranh giới hành chính với Thuận An, Dĩ An cũng như Thủ Dầu Một. Theo kế hoạch, Tân Uyên đang dành khoảng 1 tỷ USD tiếp tục đầu tư cho hạ tầng, nâng cấp diện mạo đô thị để chuẩn bị lên thành phố vào năm 2023. Con số này vượt trên Dĩ An với nguồn vốn 18.100 tỷ đồng và Thuận An với 17.256 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác của Tân Uyên cũng đều được đánh giá cao. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tân Uyên luôn duy trì ở mức hai con số trong nhiều năm gần đây, thu hút vốn FDI tính đến nay đã đạt 4 tỷ USD. Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng công nghiệp đã chiếm đến hơn 70%, thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 27%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm trên 12%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 18%/năm.

Như vậy, có thể thấy Tân Uyên đang được Bình Dương khai mở tất cả tiềm năng để phát triển toàn diện. Khi lên thành phố, Tân Uyên sẽ hợp cùng Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An hình thành tứ giác phát triển chủ lực của Bình Dương. Đó cũng chính là tiềm năng lớn nhất mà các nhà đầu tư đang nhìn nhận về thị trường bất động sản Tân Uyên.

5F Capella - Điểm sáng phát triển đô thị

Dự án 5F Capella là khu đô thị mới nhất được Hệ thống 5F phát triển đón đầu chiến lược đầu tư nâng cấp đô thị của Tân Uyên. Dự án tọa lạc giữa các tuyến giao thương huyết mạch kết nối liên vùng gồm đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một – cầu Bạch Đằng 2 – Đồng Nai, đại lộ Nam Tân Uyên, Vành đai 4 và ĐT 742… đang triển khai nên được xem như một điểm sáng đáng chú ý.

Đây được xem là khu vực phát triển năng động nhất của Tân Uyên nói riêng, Bình Dương nói chung khi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn và dân cư sầm uất. Thị trường bất động sản tại khu vực này cũng theo đó liên tục tăng lập đỉnh giá mới trong thời gian vừa qua.

Theo thông tin từ Hệ thống 5F, dự án 5F Capella là khu đô thị sáng giá bởi được đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại đạt chuẩn quốc gia và pháp lý đã đầy đủ mới tung ra thị trường. Bên cạnh đó, từ dự án dễ dàng kết nối với loạt tiện ích cao cấp xung quanh như Khu du lịch sinh thái Hương Trâm, Bệnh viện đa khoa Tân Uyên, Bệnh viện 512 giường, Bệnh viện Đa khoa An Phước Sài Gòn, chợ Quang Vinh 1 & 3, các trung tâm thương mại Biconsi, Tân Thành, trường học từ mẫu giáo đến cấp 3…

Ngay cả việc tiếp cận và sử dụng các tiện ích đẳng cấp ở trung tâm thành phố mới Bình Dương như Trung tâm thương mại Thế giới, sân golf Harmonie Golf Park, sân golf Twin Doves hay Becamex Hotel... cũng rất thuận lợi. Tất cả đảm bảo cho cư dân 5F Capella một cuộc sống tiện nghi, thịnh vượng.

Được biết, hệ thống 5F đã trao quyền phân phối dự án 5F Capella cho 5 đơn vị gồm Uniland, Nam Dương, Á Châu, Minh Dương và Nhất Việt – những đơn vị môi giới từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án lớn tại Bình Dương. Đặc biệt, nhân dịp đầu năm mới 2022, Hệ thống 5F tung ra chương trình ưu đãi hấp dẫn gồm tặng ngay 1.000 USD và chiết khấu 10% tổng giá trị cho khách hàng giao dịch thành công.

Ngoài ra, người mua còn được thanh toán chia nhỏ làm 10 đợt, trong đó đợt 1 chỉ có 498 triệu đồng, và có cơ hội trúng xe Toyota Camry, Honda SH cùng nhiều phần quà giá trị khác trong chương trình tri ân khách hàng định kỳ của Hệ thống 5F. Đây quả là một cơ hội hiếm có dành cho các nhà đầu tư muốn sở hữu một sản phẩm giàu tiềm năng đón đầu Tân Uyên lên thành phố với giá trị nhân đôi trong một thời gian ngắn.