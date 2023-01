5 vòng an ninh tại Lễ hội đền Trần 2023

TP - Để chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn trong đêm khai ấn và phát ấn từ 14 tháng Giêng tới rạng sáng rằm tháng Giêng, Ban Tổ chức (BTC) bố trí 5 vòng an ninh. Lực lượng an ninh trật tự, công an đã tập dượt và lên kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh. Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định 2023 tại cuộc họp báo chiều 5/1.

Sau ba năm dừng tổ chức vì dịch bệnh, lễ khai ấn năm nay diễn ra vào thứ bảy (4/2/2023), vì thế BTC lường trước lượng khách đông đúc đổ về. Ban tổ chức đặt bốn điểm phát ấn được tổ chức khoa học để phân luồng cho dân vào, ra nhận ấn. Số lượng ấn đảm bảo cho khách xin lộc đầu xuân. Nghi thức khai ấn diễn ra từ 23h15 ngày 14 tháng Giêng. Sau khi hoàn thành nghi lễ chính, từ 23h55 cửa đền được mở cho người dân và du khách dâng lễ. Ban tổ chức phát ấn từ 5h ngày rằm tháng Giêng. Lễ hội đền Trần 2023 diễn ra từ 1 đến 6/2/2023 (11 tới 16 tháng Giêng). Bên cạnh nghi thức khai ấn và phát ấn thu hút đông đảo du khách thập phương, BTC chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống thông qua các nghi lễ như lễ rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh sang đền Trần, lễ rước nước, tế cá tại đền Cố Trạch, rước kiệu từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường. BẢO HÂN